احمد دنیامالی در پیامی، موفقیت کاروان ورزشکاران کشورمان در مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در پیامی، موفقیت کاروان ورزشکاران کشورمان در مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال را شاکرم که در روز‌های اخیر، آنچه در عرصه رقابت‌های پارادومیدانی قهرمانی جهان شاهد بودیم، جلوه‌ای از همت، پشتکار و شایستگی ورزشکاران توان‌یاب و روشندلی بود که با پرتاب‌ها، پرش‌ها و دویدن‌های پرصلابت خود، پیست تارتان ورزشگاه جواهر لعل نهرو را به لرزه درآوردند و با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز، همراه با رکوردشکنی‌های قابل‌توجه، عزت و افتخار را برای ورزش ایران به ارمغان آوردند.

مدال‌ها و افتخارات شما مبارک باد.

به فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و نیز فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان که زمینه‌ساز این موفقیت‌ها بوده‌اند، همچنین به مربیان دلسوز و خانواده‌های پرتلاش این قهرمانان بااراده، صمیمانه تبریک و خداقوت می‌گویم.

امیدوارم همواره در مسیر سربلندی، افتخارآفرینی و سرافرازی ایران اسلامی گام بردارید.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، پارادوومیدانی
