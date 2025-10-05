آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی معلم، آموزش به‌ویژه برای دختران را عامل توسعه اقتصادی و ثبات پایدار خواند، در حالی که طالبان با ادامه محرومیت دختران از آموزش و برکناری معلمان زن، سیاست‌های محدودکننده آموزشی را تشدید کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی معلم، آموزش به‌ویژه برای دختران را کلید توسعه اقتصادی و ثبات پایدار این کشور دانست.

این نهاد در پیام خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همه معلمان افغانستانی را ارج نهاد و شجاعت معلمان و دانش‌آموزان دختر را مورد تقدیر قرار داد.

اتحادیه اروپا تأکید کرد که آموزش نقش کلیدی در ایجاد افغانستانی مقاوم و خودکفا دارد و می‌تواند به توسعه اقتصادی و پیشرفت پایدار کمک کند.

این سازمان ضمن حمایت از حق تحصیل تمامی کودکان و نوجوانان، بار دیگر بر اهمیت آموزش به‌ویژه برای دختران به عنوان یکی از ستون‌های توسعه و ثبات افغانستان تأکید کرد.

این در حالی است که با گذشت بیش از چهار سال از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ورود به مکاتب را ندارند و بیشتر معلمان زن نیز برکنار شده‌اند.

 در ادامه سیاست‌های طالبان برای توقف برنامه‌های آموزشی زنان، منابعی در اداره معارف استان ننگرهار از برکناری ۹۰ آموزگار زن از برنامه سوادآموزی و تعطیلی کورس‌های مربوط به این برنامه در شهرستان های مختلف ننگرهار خبر داده‌اند.

گفتنی است کلاس های سوادآموزی عمدتاً در شهرستان ها فعال بودند و معاش آموزگاران را نهادهای امدادرسان بین‌المللی پرداخت می‌کردند.

برچسب ها: روز جهانی معلم ، تحصیل دختران ، وزارت تحصیلات عالی طالبان
خبرهای مرتبط
طالبان:
پافشاری غرب برای تحصیل دختران ترویج فرهنگ غربی است
آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان
ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوهای خصوصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
ادعای رسانه‌های صهیونیستی: بازداشت یک سرباز به اتهام ارتباط اطلاعاتی با ایران
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
باران‌های شدید و سیل در نپال جان دستکم ۲۲ نفر را گرفت
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
نجات افغانستان در گرو وحدت ملی است
حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی پیروز شد
آخرین اخبار
راهپیمایی گسترده مردم هلند در میانه باران برای حمایت از مردم غزه + تصاویر
ورود خودرو‌های سنگین مصری به غزه برای ساخت اردوگاه آوارگان 
قرقیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان
هشدار فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ درباره بحران انسانی در مناطق زلزله‌زده افغانستان
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
پاپ لئو چهاردهم: امیدواریم طرح آتش‌بس غزه به نتایج مطلوب برسد
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
کاتس: اگر توافق نباشد، شدت حملات به غزه افزایش می‌یابد
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
پوتین: ارسال موشک‌های تاماهاک آمریکا به اوکراین، روابط با واشنگتن را نابود می‌کند
حمله موشکی یمن به اهداف حساس در قدس اشغالی
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان محور دیدار سرپرست سفارت ایران با مقامات طالبان 
تداوم لرزه ها در کامچاتکا/ زلزله‌ ۵ ریشتری شبه‌جزیره کامچاتکا را لرزاند
رژیم صهیونیستی به اشغال سه منطقه استراتژیک در غزه ادامه می‌دهد
ادعای رسانه‌های صهیونیستی: بازداشت یک سرباز به اتهام ارتباط اطلاعاتی با ایران
باران‌های شدید و سیل در نپال جان دستکم ۲۲ نفر را گرفت