آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی معلم، آموزش بهویژه برای دختران را کلید توسعه اقتصادی و ثبات پایدار این کشور دانست.
این نهاد در پیام خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تلاشهای خستگیناپذیر همه معلمان افغانستانی را ارج نهاد و شجاعت معلمان و دانشآموزان دختر را مورد تقدیر قرار داد.
اتحادیه اروپا تأکید کرد که آموزش نقش کلیدی در ایجاد افغانستانی مقاوم و خودکفا دارد و میتواند به توسعه اقتصادی و پیشرفت پایدار کمک کند.
این سازمان ضمن حمایت از حق تحصیل تمامی کودکان و نوجوانان، بار دیگر بر اهمیت آموزش بهویژه برای دختران به عنوان یکی از ستونهای توسعه و ثبات افغانستان تأکید کرد.
این در حالی است که با گذشت بیش از چهار سال از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ورود به مکاتب را ندارند و بیشتر معلمان زن نیز برکنار شدهاند.
در ادامه سیاستهای طالبان برای توقف برنامههای آموزشی زنان، منابعی در اداره معارف استان ننگرهار از برکناری ۹۰ آموزگار زن از برنامه سوادآموزی و تعطیلی کورسهای مربوط به این برنامه در شهرستان های مختلف ننگرهار خبر دادهاند.
گفتنی است کلاس های سوادآموزی عمدتاً در شهرستان ها فعال بودند و معاش آموزگاران را نهادهای امدادرسان بینالمللی پرداخت میکردند.