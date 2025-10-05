پالاس پس از ۱۹ بازی بدون شکست در خانه اورتون باخت و نیوکاسل هم اوضاع پوستکوعلو روی نیمکت ناتینگهام را وخیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز چهار دیدار برگزار شد که در مهمترین بازی شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس پس از ۱۹ بازی به پایان رسید و این تیم در خانه اورتون ۲ بر یک مغلوب شد. این طولانی‌ترین دوره شکست‌ناپذیری تاریخ باشگاه است و آنها فرصت داشتند با برد در این بازی بالاتر از لیورپول به رده دوم صعود کنند. پالاس شروع بهتری داشت و با گل دقیقه ۳۷ دانیل مونوز پیش افتاد. شاگردان اولیور گلاسنر پس از برتری در نیمه اول امیدوار شدند که به سومین برد متوالی در لیگ برتر برسند، ولی در نیمه دوم ورق به نفع اورتون برگشت و میزبان با گل‌های ایلیمان اندیای (پنالتی) و جک گریلیش به یک برد شیرین رسید.

عقاب‌ها که هفته گذشته لیورپول را شکست داده بودند، با این شکست با ۱۲ امتیاز به رتبه ششم سقوط کردند. اورتون هم ۱۱ امتیازی شد و به رتبه هشتم رسید.

نیوکاسل با پیروزی ۲-۰ خانگی مقابل ناتینگهام فارست روی زخم‌های آنژ پوستکوعلو نمک پاشید. پوستکوعلو در حالی روز یکشنبه تیمش را در سنت جیمز پارک به میدان فرستاد، که خبر‌ها حکایت از این داشت باختن در بازی امروز، مقدمات برکناری او در طول تعطیلات ملی ماه اکتبر را فراهم خواهد آورد.

در چنین شرایطی، برونو گیمارش و نیک ولتماده، با گل‌های خود شکست ۲-۰ را به فارست تحمیل کردند، تا پوستکوعلو که ابتدای فصل جانشین نونو اسپریتو سانتو شده بود، پس از ۷ بازی، همچنان در حسرت کسب پیروزی به عنوان سرمربی این تیم بماند. با این نتیجه، فارست پس از گذشت ۷ بازی و با تنها ۵ امتیاز، در ردهٔ هفدهم جدول لیگ برتر قرار دارد؛ آنها فقط یک امتیاز با منطقهٔ خطر فاصله دارند. نیوکاسل هم با این برد ۹ امتیازی شد و خودش را به رتبهٔ نهم جدول رساند.

استون ویلا هم با درخشش و دبل مالن با نتیجه دو بر یک برنلی را شکست داد تا شرایطش را در جدول بهبود ببخشد و به رتبه سیزدهم صعود کند. مصاف ولورهمپتون و برایتون هم با تساوی یک - یک خاتمه یافت.