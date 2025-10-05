باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ به درخواست رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های احیای دریاچه امروز در استانداری آذربایجان شرقی و با محوریت دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و دستگا‌های اجرایی مربوطه برگزار شد.

استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در این نشست با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه بی‌تفاوتی نسبت به احیای دریاچه ارومیه وجود ندارد، افزود: دکتر پزشکیان حمایت کامل خود را از طرح‌های علمی احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده‌اند و هیچ مانعی برای تأمین اعتبار وجود ندارد.

رضا رحمانی افزود: افراد صاحب‌نظر و متخصصان حوزه محیط‌زیست و منابع آب در این نشست حضور دارند و نظرات علمی آنان برای تصمیم‌گیری‌های آینده دریافت می‌شود.

وی از برگزاری جلسه آینده کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و خاطرنشان کرد: کنگره علمی اقلیم‌شناسی نیز در دانشگاه ارومیه در دستورکار قرار دارد تا ابعاد علمی احیای دریاچه با دقت بیشتری بررسی شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه طرح‌های گوناگونی در کمیته علمی بررسی شده و هدف، ایجاد نهضت احیای دریاچه ارومیه با مشارکت همگانی است، افزود: بهترین تجهیزات هواشناسی خریداری شده و تمامی مسیر‌ها برای نجات دریاچه ارومیه بررسی می‌شود تا در صورت لزوم، راهکار‌های نوینی نیز به اجرا درآید.

طرح جدیدی برای بارورسازی ابر‌ها در دست اجراست

رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات جهادی از جمله لایروبی بستر رودخانه‌ها باید با جدیت دنبال شود، اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به‌صورت روستا به روستا در حال اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب کشاورزی است.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی کاهش بارش‌ها، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف آب شرب و کشاورزی را نیز ضروری دانست و افزود: در این راستا، طرح جدیدی برای بارورسازی ابر‌ها در دست اجراست تا از این ظرفیت نیز برای احیای دریاچه ارومیه استفاده شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به مصرف بالای آب در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی نیز اشاره کرد و افزود: لازم است با اجرای روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، میزان مصرف آب به شکل چشم‌گیری کاهش یابد.

رحمانی با بیان اینکه با اجرای مجموعه طرح‌های در دست اقدام، شاهد روز‌های پرآب در دریاچه ارومیه خواهیم بود، افزود: تاریخ نشان داده است که این دریاچه در گذشته نیز دوره‌های کاهش تراز آبی را پشت سر گذاشته و بار دیگر احیا شده است و همه باید با هم و با روحیه جهادی تلاش کنیم تا طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به نتیجه مطلوب برسد.