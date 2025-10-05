مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: امروز (۱۳ مهرماه ۱۴۰۴) وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۸۴ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به ۱۵۰۰ متر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۷ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا حدود ۱۲۰۰ متر کاهش یافت.

همچنین در اثر خیزش گردوخاک، دید افقی در ایستگاه فرودگاهی زاهدان تا ۷۰۰ متر و در ایستگاه خاش تا حدود هزار متر محدود شد.

محسن حیدری افزود: فردا در شمال استان وزش بادشدید و گردوخاک و مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و جنوبی افزایش غبار و وزش باد نسبتاشدید و گردوخاک انتظار می‌رود. از امروز کاهش محسوس دما به ویژه درنیمه شمالی استان رخ خواهد داد.

وی توصیه کرد: هنگام وقوع گردوخاک، بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری پرهیز کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات ضروری است.

منبع : روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان