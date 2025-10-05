رسانه‌های سعودی می‌گویند پیش از مذاکرات قاهره، حماس خواستار آتش‌بس کامل، عقب‌نشینی اسرائیل، توقف پرواز‌های نظامی و آزادی رهبران برجسته فلسطینی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال سعودی الشرق گزارش داد که جنبش حماس پیش از مذاکراتی که قرار است فردا در مصر برگزار شود، مجموعه‌ای از خواسته‌ها را ارائه کرده است.

این خواسته‌ها شامل آتش‌بس کامل و عقب‌نشینی ارتش رژیم اسرائیل به مواضعی است که در آتش‌بس قبلی (اسفند سال گذشته) داشت و طی آن از مناطق مسکونی غزه خارج شده بود. حماس همچنین درخواست کرده فعالیت جت‌های جنگنده و پهپاد‌های اسرائیلی در نوار غزه، به مدت ۱۰ ساعت در روز و ۱۲ ساعت در روز‌هایی که اسرا آزاد می‌شوند، متوقف شود.

به گفته منابع، حماس خواستار اعمال این اقدامات در کل دوره مذاکرات است که ممکن است یک هفته یا بیشتر طول بکشد.

یک منبع فلسطینی نزدیک به حماس به خبرگزاری فرانسه گفت: «در طول ارتباط با میانجیگران، حماس تاکید کرد که ضروری است اسرائیل عملیات نظامی را در تمام مناطق نوار غزه متوقف کند، تمام فعالیت‌های هوایی، شناسایی و پهپادی را متوقف کند و از داخل شهر غزه عقب‌نشینی کند.» این منبع افزود که این گروه «همچنین عملیات نظامی خود را به طور متقابل متوقف خواهد کرد».

همچنین گزارش شده است که در توافق قبلی، رژیم اسرائیل با آزادی ۵۰ اسیر فلسطینی، از جمله چهره‌های ارشد فتح، حماس و سایر گروه‌ها مخالفت کرده بود. از جمله این افراد که با آزادی آنان مخالفت شده بود می‌توان به مروان برغوثی، احمد سعدات، ابراهیم حامد، حسن سلامه و عباس سید اشاره کرد. بر اساس این گزارش، حماس اکنون از رژیم اسرائیل می‌خواهد که از مخالفت‌های خود دست بردارد و آنها را آزاد کند.

هیئت حماس از شب گذشته راهی قاهره شده و هم اکنون در مصر گفت‌و‌گو‌ها پیرامون آتش‌بس غزه مطابق با طرح دونالد ترامپ در جریان است. گفته می‌شود مذاکرات فنی و جزئی‌تر فردا انجام خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا گفته است که تقریبا همه با طرح او موافق هستند و این طرح اساسا نیازی به «انعطاف‌پذیری» ندارد؛ هرچند همواره ممکن است تغییراتی ایجاد شود.

منبع: تایمز اسرائیل

