تیم فوتبال چادرملو و استقلال در هفته ششم لیگ برتر با نتیجه یک بر یک به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که می‌تواند ریکاردو ساپینتو را از هدایت این تیم برکنار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) با برگزاری دیدار استقلال و چادرملو اردکان به پایان رسید، این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

در نیمه نخست این بازی موقعیت جدی خلق نشد و دو تیم بدون گل به رختکن رفتند. زمین چمن ورزشگاه تختی هم‌چنان وضعیت خوبی ندارند. 

گل اول چادرملو: بازی یکنواخت دنبال می‌شد که در دقیقه ۶۸ چادرملو صاحب پرتاب اوت شد و توپ ارسالی در محوطه جریمه به هادی حبیبی‌نژاد رسید تا گل‌ اول تیم چادرملو را به ثمر برساند.

گل اول استقلال: استقلال برای جبران گل خورده، خیلی زود دست به کار شد و در دقیقه ۷۱ منیر الحدادی با شوت بیرون از محوطه جریمه، دروازه‌ چادرملو را باز کرد تا حساب کار یک بر یک مساوی شود.

استقلال در شش هفته یک برد، چهار تساوی و یک شکست را کسب کرده که تنها بردش مربوط به هفته نخست مقابل تراکتور است. در مقابل چادرملو یک پیروزی و پنج مساوی را به دست آورده است. با این نتیجه استقلال در رتبه هشتم و چادرملو در رده ششم قرار دارد.

استقلال که هفته گذشته مقابل المحرق بحرین با یک گل شکست خورده بود، شرایط سختی را به سر می‌برد و ساپینتو سرمربی آبی‌پوشان تحت فشار است. حالا با توقف مقابل چادرملو جایگاه ساپینتو روی نیمکت استقلال بی‌ثبات‌تر از همیشه است و احتمال برکناری او بالاست.

برچسب ها: استقلال تهران ، چادرملو ، لیگ برتر فوتبال
