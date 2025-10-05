باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه العربیه به نقل از یک منبع در حماس گزارش داد که اعضای این جنبش در غزه جمعآوری اجساد اسرای اسرائیلی کشتهشده را آغاز کردهاند و خواستار توقف حملات هستند تا بتوانند این روند را به پایان برسانند.
به گفته این منابع، انتقال اجساد مدتی طول خواهد کشید و میانجیگران در این مورد انعطافپذیری نشان خواهند داد. این گزارش همچنین میگوید که جنبش حماس از آمریکا برای عدم از سرگیری جنگ و خروج نظامیان اسرائیلی تضمین دریافت کرده است.
این منابع همچنین ادعا میکنند که حماس موافقت کرده است که سلاحهای خود را به یک نهاد فلسطینی-مصری تحت نظارت بینالمللی تحویل دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید مصمم است که با طرح ۲۰ مادهای خود به جنگ غزه پایان دهد. اگرچه به گفته او کلیات طرح آتشبس مورد توافق قرار گرفته، اما ممکن است اجرای تمام بندهای آن ممکن نباشد یا با تغییراتی همراه شود. به طور مثال، طبق طرح ترامپ تمامی اسرای اسرائیل باید ظرف ۷۲ ساعت بازگردانده شوند. اما مشخص نیست که این ۷۲ ساعت از چه زمانی آغاز خواهد شد.
همچنین، ممکن است چالشهای لجستیکی نیز وجود داشته باشد. منابع نزدیک به حماس میگویند که تحویل اسرای زنده میتواند نسبتاً ساده باشد، اما بازیابی اجساد اسرای کشته شده در میان آوار غزه ممکن است بیش از چند روز طول بکشد.
رژیم اسرائیل میگوید از مجموع ۲۵۱ اسیر آن در حال حاضر ۴۸ اسیر هنوز در غزه بوده و ۲۰ نفر آنها زنده هستند.
منبع: تایمز اسرائیل