مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی روز دوشنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما رخ خواهد داد که در خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان کاهش دما محسوس خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف است و جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: دوشنبه در برخی نقاط سواحل دریای خزر، رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

او بیان کرد: امشب برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود دارد.

وی افزود: امشب شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و یکشنبه تا پنجشیه دریای عمان مواج و متلاطم است.

