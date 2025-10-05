باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به عملیات روانی دشمن برای برهم زدن ثبات اقتصادی در ایران افزود: بخشی از مسائل بازار ارز مربوط به عملیات روانی بدخواهان ملت ایران است.
وی ادامه داد: برنامه دولت چهاردهم مقابله با عملیات روانی دشمن وایجاد ثبات نسبی در اقتصاد است. متأسفانه در هفتههای اخیر گرانفروشی در بازار رخ داده است بنابراین باید تصمیمهای مناسب گرفت و اقدام به موقع داشت تا آرامش در بازار برقرار باشد.
عارف با اشاره به گزارش برخی رسانههای داخلی درخصوص قیمت تعدادی از کالاها در بازار، افزود: برخی رسانههای داخلی که راهبرد حفظ آرامش فضای کشور را مدنظر دارند نیز به قیمت تعدادی از کالاها در بازار انتقاد دارند. دشمن هم عملیات روانی خود را ادامه خواهد داد و بر موضوع بیثباتی در اقتصاد متمرکز شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه اقدامات خوبی برای تأمین ثبات در بازار انجام شد که باید همان مسیر را با جدیت بیشتر دنبال کرد. انسجام و همدلی مردم رمز موفقیت ما در آن جنگ تحمیلی بود و اکنون هم باید مراقب باشیم تا به این انسجام ملی که دشمن آن را هدف قرار داده است، آسیب وارد نشود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید بهترین روش را برای تأمین کالاهای اساسی مردم را به کار بگیریم، گفت: برخی اقشار دچار مشکلات معیشتی هستند و باید با اجرای سیاستهای حمایتی مثل توزیع کالابرگ الکترونیکی از این اقشار حمایت کرد. سرمایه اجتماعی ارزشمندی در جنگ ۱۲ روزه به دست آمده است که نباید با کمکاری این سرمایه رها شده و مردم بیانگیزه شوند.
عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت ایجاد پایداری نسبی در بازار، مقابله با گرانفروشی و احتکار است، افزود: نباید در این شرایط اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت اقتدار دارد و اگر لازم است باید اقتدار خود را نشان داده و با احتکار و گرانفروشی به شدت برخورد شود.
وی همچنین ادامه داد: از ظرفیت اتحادیهها و اصناف نیز باید استفاده کنیم و با همدلی از اصناف و تجار بخواهیم همان نگاه دوره جنگ ۱۲ روزه را دنبال کنند تا ثبات در بازار تأمین شود.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: باید سازوکار منطقی برای مهار قیمتها تهیه شود. بهترین روش برای تأمین کالاهای اساسی بکار گرفته شده و این کالاها به موقع تأمین شود.
عارف در ادامه بیان کرد: امروز نهادهای حکومتی از جمله دولت، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی صدای واحدی داشته و کوچکترین اختلافی بین آنها وجود ندارد و باید از این فرصت برای تصمیمگیری به نفع مردم استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار شاید مقتدرترین ستاد دولت باشد که از تولید تا مصرف نهایی اختیار و اقتدار دارد. البته ما باید ثبات در بازار را با کمک مردم، رسانهها و اصناف پیش ببریم و ارتباط با مردم را بیشتر کنیم. رئیسجمهور همواره دغدغه معیشت مردم را داشته و تأکید دارد که معیشت مردم باید در هر شرایطی تأمین شود، بنابراین در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت همواره به اقشار آسیبپذیر توجه دارد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: یک تقسیم کار دقیق بینالمللی، حساب شده، منظم و سیستماتیک برای ضربه زدن به اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این شرایط باید دبیرخانه ستاد تنظیم بازار به هیچ وجه نگاه بخشی و وزارتخانهای نداشته باشد. تمام تصمیمگیریها از تولید، توزیع تا مصرف باید در چارچوب راهبردهای دولت از جمله پایداری نسبی در اقتصاد باشد. همچنین قیمتها باید قابل پیشبینی باشد. اکنون اختلاف قیمت کالاها در مغازهها و فروشگاهها بیش از حد گذشته شده و باید وظایف دستگاههای نظارتی و بازرسی با تقسیم کار به صورت شفاف مشخص باشد.
عارف تأکید کرد: برای ایجاد ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم بلکه میخواهیم با آرامش این کار را انجام دهیم ولی اگر تذکرها فایدهای نداشت باید با اقتدار با گرانفروشی و احتکار مقابله شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه نظارت جدی باید بر بازار وجود داشته باشد، گفت: در مورد قیمت کالاهای اساسی نیز باید تثبیت قیمت وجود داشته باشد.
در این جلسه آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی و راههای تأمین به موقع و با قیمت مناسب این کالاها بررسی شد. همچنین تشکیل کارگروه امنیت غذایی و شبکه بازار کالاهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه قیمت پیشنهادی جهادکشاورزی برای جوجه یک روزه، مرغ و تخم مرغ تا پایان سال به تصویب رسید.
در این جلسه وزرای دادگستری، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیسکل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیسجمهور، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و مدیران دستگاههای ذیربط حضور داشتند.