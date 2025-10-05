رئیس فدراسیون فوتبال در اولین تمرین تیم ملی در دور جدید عنوان کرد که ایمان دارد که این تیم می‌تواند نتایج خوبی کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین تمرین تیم ملی فوتبال برای برگزاری بازی تدارکاتی با روسیه و تانزانیا برگزار شد.

در ابتدای تمرین امیر قلعه‌نویی برای دقایقی با ملی‌پوشان حاضر در اردو به صحبت پرداخت. پس از پایان صحبت سرمربی تیم ملی، مهدی تاج با استقبال امیر قلعه‌نویی در جمع ملی‌پوشان حاضر شد و برای دقایقی کوتاه با بازیکنان به گفت‌و‌گو پرداخت.

او خطاب به ملی‌پوشان گفت: من به این تیم ملی امیدوارم. این حرف من بر اساس تجربه‌ام است. قدر خودتان را بدانید، چرا که پوشیدن پیراهن تیم ملی ارزش بالایی دارد و فرصتی است که در اختیارتان قرار گرفته تا با این پیراهن برای مردم خوشحالی ایجاد کنید.

رئیس فدراسیون فوتبال با قدردانی از کادر فنی و به‌ویژه سرمربی تیم ملی گفت: به عنوان رییس فدراسیون فوتبال هر کاری لازم باشد برای این تیم انجام می‌دهم و با ایمان کامل معتقدم این تیم می‌تواند در آینده هم نتایج خوبی کسب کند.

بعد از صحبت‌های مهدی تاج رییس فدراسیون، قلعه‌نویی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای موفقیت تیم ملی گفت: ما به مردم بدهکاریم. امروز می‌خواستم در کمپ تیم ملی بر سر مزار چند شهید حاضر شویم که یکی از این شهیدان، شهید امیر رضایی‌مجد رفیق صمیمی‌ام است. ما در تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم، اما در ۱۹ سالگی داوطلبانه به جهبه رفت و شهید شد. حالا این پیراهن تیم ملی که تن شما است به خاطر این رشادت‌ها است. ما هم به مانند یک سرباز باید بجنگیم.

پس از پایان صحبت‌های قلعه‌نویی، برنامه‌های ملی‌پوشان با انجام تمرین دوچرخه آغاز شد.

سپس بیرانوند، نیازمند، اخباری و خلیفه دروازه‌بان‌های دعوت شده به اردوی تیم ملی به مرور تمرینات اختصاصی خود زیر نظر آلین دینکا پرداختند.

کار‌های کششی و کار با وزنه بخش‌های بعدی تمرین ریکاوری امروز ملی‌پوشان بود.

