دیدار برنتفورد و منچسترسیتی با برتری ۱-۰ شاگردان پپ گواردیولا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با برگزاری یک دیدار حساس دنبال شد و منچسترسیتی در ورزشگاه برنتفورد با یک گل به پیروزی رسید.

منچسترسیتی با گل دقایق ابتدایی ارلینگ هالند پیش افتاد و مجبور شد به برتری خفیف و نزدیک مقابل حریفش رضایت بدهد. درخشش دوناروما و مصدومیت دوباره رودری از مهمترین اتفاقات این مسابقه بود.

با این نتیجه،  پپ گواردیولا برد شمارهٔ ۲۵۰ خود در لیگ برتر انگلیس را تجربه کرد.  گواردیولا نه تنها به این رکورد چشمگیر در لیگ انگلیس رسیده، بلکه موفق شده است سریع‌تر از هر مربی دیگری در تاریخ، آن را تجربه کند. سرمربی موفق منچسترسیتی برای رسیدن به این رکورد، تنها به ۳۴۹ بازی لیگ برتری نیاز داشت؛ این در حالیست که دیگر مربیانی که چنین رکوردی را تجربه کرده‌اند، یعنی سر الکس فرگوسن (۴۰۴ بازی)، آرسن ونگر (۴۲۳ بازی) و دیوید مویس (۶۴۵ بازی) به فرصت به مراتب بیشتری برای ثبت ۲۵۰ برد در بالاترین سطح فوتبال انگلیس نیاز داشتند.

سیتیزن‌ها با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و به رتبه پنجم جدول رسیدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: منچسترسیتی ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
پایان شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس بعد از ۱۹ مسابقه/ نیوکاسل زیر برگه اخراج آنژ پوستکوعلو امضا زد
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدت زمان دوری سردار آزمون از میادین مشخص شد
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
توهین خسرو حیدری به کریم باقری
گل نخوردن برای استقلال خط قرمز شد!
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با چادرملو
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
ربیعی: همه وزنه برداران شانس مدال هستند
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
آخرین اخبار
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
حیدری: همه تیم‌ها مشکل دارند، نه فقط استقلال/ بدشانس بودیم که چادرملو را نبردیم
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
تاج در تمرین تیم ملی: ایمان دارم بهترین نتیجه را می‌گیرید
پایان کار ایران در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
صالح حردانی و رامین رضاییان به تیم ملی دعوت شدند
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟
پایان شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس بعد از ۱۹ مسابقه/ نیوکاسل زیر برگه اخراج آنژ پوستکوعلو امضا زد
پیام وزیر ورزش به مدال‌آوران مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان
فیورنتینا ۱-۲ رم/ گرگ‌ها بی خیال صدر جدول نمی‌شوند + فیلم
پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به خبرسازی اخیر درباره تابلوی تصویر ملی‌پوش اسبق
هنرجو: استعدادیابی دختران نوجوان پشتوانه‌ای برای تیم ملی اسکیت و افتخارات جهانی است
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
صدرنشینی میرباقری در پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
حضور ۳ دختر والیبال ایران در تیم رویایی کاوا/ خلیلی MVP شد
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
بازدید کارگری از اردوی تیم والیبال نشسته زنان
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
مخالفت اسپالتی با کار در خاورمیانه
دومین پیروزی واترپلو ایران در آسیا
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی والیبال دختران ایران پس از کسب نخستین مدال طلا
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
نخستین مدال طلای تاریخ والیبال زنان ایران در تاشکند کسب شد