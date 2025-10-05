دیدار برنتفورد و منچسترسیتی با برتری ۱-۰ شاگردان پپ گواردیولا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با برگزاری یک دیدار حساس دنبال شد و منچسترسیتی در ورزشگاه برنتفورد با یک گل به پیروزی رسید.

منچسترسیتی با گل دقایق ابتدایی ارلینگ هالند پیش افتاد و مجبور شد به برتری خفیف و نزدیک مقابل حریفش رضایت بدهد. درخشش دوناروما و مصدومیت دوباره رودری از مهمترین اتفاقات این مسابقه بود.

با این نتیجه، پپ گواردیولا برد شمارهٔ ۲۵۰ خود در لیگ برتر انگلیس را تجربه کرد. گواردیولا نه تنها به این رکورد چشمگیر در لیگ انگلیس رسیده، بلکه موفق شده است سریع‌تر از هر مربی دیگری در تاریخ، آن را تجربه کند. سرمربی موفق منچسترسیتی برای رسیدن به این رکورد، تنها به ۳۴۹ بازی لیگ برتری نیاز داشت؛ این در حالیست که دیگر مربیانی که چنین رکوردی را تجربه کرده‌اند، یعنی سر الکس فرگوسن (۴۰۴ بازی)، آرسن ونگر (۴۲۳ بازی) و دیوید مویس (۶۴۵ بازی) به فرصت به مراتب بیشتری برای ثبت ۲۵۰ برد در بالاترین سطح فوتبال انگلیس نیاز داشتند.

سیتیزن‌ها با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و به رتبه پنجم جدول رسیدند.