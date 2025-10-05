باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه از یگان‌های رزمی - عملیاتی نیروی دریایی سپاه بازدید کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمادگی رزم یگان‌های عملیاتی جزایر خلیج فارس را بالا ارزیابی و اظهار کرد: همانطور که نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا را به زانو در آوردند اگر حرکتی از جانب دشمنان در دریا و جزایز صورت گیرد نیروی دریایی سپاه با آمادگی کامل جواب آن را خواهد داد.

سرلشکر پاکپور خاطر نشان کرد: دشمن از معنویت و شجاعت رزمندگان ما هراس دارد و الحمدلله در این بازدید آمادگی رزمی و معنوی رزمندگان بسیار بالا بود.