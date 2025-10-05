سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه در بازدید از یگان‌های رزمی - عملیاتی نیروی دریایی سپاه تاکید کرد که اگر حرکتی از جانب دشمنان در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه از یگان‌های رزمی - عملیاتی نیروی دریایی سپاه بازدید کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمادگی رزم یگان‌های عملیاتی جزایر خلیج فارس را بالا ارزیابی و اظهار کرد: همانطور که نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا را به زانو در آوردند اگر حرکتی از جانب دشمنان در دریا و جزایز صورت گیرد نیروی دریایی سپاه با آمادگی کامل جواب آن را خواهد داد.

فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند

سرلشکر پاکپور خاطر نشان کرد: دشمن از معنویت و شجاعت رزمندگان ما هراس دارد و الحمدلله در این بازدید آمادگی رزمی و معنوی رزمندگان بسیار بالا بود.

برچسب ها: فرمانده کل سپاه ، یگان های رزمی
خبرهای مرتبط
سرلشکر موسوی: وحدت نیرو‌های مسلح ضامن امنیت ملی است
دیدار فرمانده کل سپاه با فرمانده کل ارتش؛
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
در پیام پاکپور برای روز نیروی انتظامی مطرح شد؛
فراجا؛ جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
برای تغییر پول ملی اسکناس‌های قدیم و جدید سه سال با هم استفاده می‌شوند
طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت
رد ادعای کوچک‌زاده درباره NPT توسط قالیباف
برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
تصویب کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در مجلس
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
آخرین اخبار
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
تصویب کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در مجلس
برای تغییر پول ملی اسکناس‌های قدیم و جدید سه سال با هم استفاده می‌شوند
برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
رد ادعای کوچک‌زاده درباره NPT توسط قالیباف
طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس
رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن دو اولویت حیاتی مجلس و دولت است
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستورکار مجلس
تاکید عراقچی بر ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و لیبی
دنیامالی: کشتی ستون فقرات ورزش قهرمانی کشور است/ دبیر: مجلس بیشترین کمک را به کشتی کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ مهر
سرنوشت همتی در انتظار مدنی‌زاده در صورت دخالت در سیاست‌های ارزی
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند