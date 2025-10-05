باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز (یکشنبه) دولت جدیدی را معرفی کرد و کابینه‌ای به ریاست «سباستین لکورنو» به عنوان نخست وزیر فرانسه تشکیل داد.

ترکیب جدید کابینه تقریباً یک ماه پس از انتصاب لکورنو، هفتمین نخست وزیر مکرون، رونمایی شد.

پیش از این و در اواخر شهریور ماه، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه در پی رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس، پس از تنها نه ماه حضور در قدرت، کناره‌گیری کرد.

ریشه هرج و مرج سیاسی فرانسه به خرداد سال گذشته باز می‌گردد. زمانی که مکرون تصمیم گرفت با انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام یک قمار سیاسی پرخطر را آغاز کند. او که قصد داشت با این اقدام جلوی تسلط راست افراطی را بگیرد، تا حدی موفق شد، اما قدرت خود او نیز تضعیف شد. ائتلاف او کرسی‌های زیادی را از دست داد و از اکثریت پارلمان خارج شد. در حال حاضر، هیچ حزبی اکثریت مطلق پارلمان فرانسه را ندارد. امری که سبب ضعف دولت شده و مکرون مجبور است برای هر قانون با جناح‌های مختلفی مذاکره کند.

منبع: رویترز