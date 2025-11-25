\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u060c \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0646\u0634 \u067e\u06a9\u0646 \u0648 \u062a\u0648\u06a9\u06cc\u0648 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n