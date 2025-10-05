باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عهدشکنی قبل از توافق! + فیلم

با وجود ادعای صهیونیست‌ها درباره کاهش حملات، حملات توپخانه‌ای و پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه و خان‌یونس ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر کاهش حملات به غزه، این رژیم مناطق مختلف شهر غزه و چادرهای آوارگان در خان یونس را هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار می‌دهد.

 

