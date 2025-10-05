تولید «بازی ۲۵» با هدف تمرین کار تیمی با الهام از طوفان الاقصی

چهارمین نشست «دالان نوآوری» با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق در آستانه سالگرد هفتم اکتبر و با بررسی و معرفی «بازی ۲۵» که با الهام از اتفاقات طوفان الاقصی طراحی شده است برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی طاهرزاده "مدیرعامل مجموعه «امین هزارتوی شگفتی» " در چهارمین نشست «دالان نوآوری» که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق از سوی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی توانمند در فضای فرهنگی و سازمانی از «بازی ۲۵» به عنوان محصولی خلاقانه و هدفمند یاد کرد.

وی گفت: «بازی ۲۵» در قالبی تعاملی-رقابتی و با الهام از اتفاقات طوفان الاقصی طراحی شده است و این رویداد تاریخی بستری مناسب برای شبیه‌سازی موقعیت‌های واقعی سازمانی و تمرین مهارت‌های کار تیمی و حل مسئله فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهرزاده افزود: این بازی بر مفاهیم کلیدی مانند استراتژی، برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و همکاری برای دستیابی به هدف مشترک تمرکز دارد و هدف اصلی آن ایجاد تجربه‌ای آموزشی و جذاب در زمینه کار تیمی و تصمیم‌گیری گروهی است.

به گفته وی، «بازی ۲۵» صرفاً یک سرگرمی نیست بلکه ابزاری برای آموزش غیرمستقیم مهارت‌های ارتباطی، حل مسائل پیچیده و هم‌افزایی در محیط‌های کاری و خانوادگی است و طراحی گیم‌پلی این بازی با استفاده از عناصر رویداد طوفان الاقصی مانند تونل، بمباران و هدف‌گیری تانک‌های مرکاوا، تجربه‌ای هیجان‌انگیز و ماندگار برای مخاطبان به‌ویژه نسل جوان رقم می‌زند.

مدیر مجموعه «امین هزارتوی شگفتی» خاطرنشان کرد: بازی ۲۵” به گونه‌ای طراحی شده است که برای گروه‌های سنی مختلف و سطوح مهارتی گوناگون قابل بازی باشد و این ویژگی آن را به انتخابی ایده‌آل برای استفاده در محیط کار و همچنین در جمع خانواده‌ها تبدیل می‌کند که در رویداد‌های سازمانی، دورهمی‌های کارکنان و حتی به عنوان هدیه‌ای ارزشمند برای کارکنان و خانواده‌هایشان در نظر گرفته شود.

«بازی ۲۵» توسط مجموعه «امین هزارتوی شگفتی» از واحد‌های فناور مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق قم توسعه یافته است و این مرکز با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، میزبان «بازی ۲۵» در چهارمین نشست دالان نوآوری بود.

حمایت از بازی‌های ضداسرائیلی، به‌ویژه در بستر فرهنگی و رسانه‌ای، نه‌تنها یک کنش هنری و سرگرمی‌محور است، بلکه اقدامی راهبردی در جنگ روایت‌ها و مقاومت نرم محسوب می‌شود.

این محصول هم‌اکنون از طریق فن‌دالان به نشانی fandalan.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

منبع: روابط عمومی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

برچسب ها: طوفان الاقصی ، صنایع خلاق
