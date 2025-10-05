باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مامورانی که ۸ میلیارد تومان طلا را به صاحبش برگرداندند + فیلم

در یک مراسم از مامورانی که هشت میلیارد تومان طلا را به صاحبش برگرداندند، قدردانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران پلیس راهور در محور بوکان به سقز موفق شدند حدود هشت میلیارد تومان طلا را که از سوی یکی از شهروندان گم‌شده بود، پیدا و به صاحبش بازگردانند.

 

