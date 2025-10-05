باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای مرتبط با حماس گزارش شبکه العربیه مبنی بر اینکه اعضای این جنبش شروع به جمعآوری اجساد اسرای صهیونیست کردهاند و همچنین با تحویل سلاحهای خود به نهادی بینالمللی موافقت کردهاند، را تکذیب کردند.
در بیانیههایی که توسط رسانههایی مانند رادیو الاقصی حماس منتشر شده، آمده است که این گزارشها «دروغ و بیاساس» هستند.
شبکه العربیه ساعاتی پیش ادعا کرد که اعضای حماس در غزه مشغول جمعآوری اجساد اسرای صهیونیست هستند. این شبکه همچنین ادعا کرد که حماس موافقت کرده که سلاحهای خود را به یک نهاد فلسطینی-مصری تحت نظارت بینالمللی تحویل دهد.
فردا مذاکرات فنی درباره آتشبس غزه در قاهره آغاز خواهد شد. در حال حاضر هیئت حماس به مصر رفته و رژیم اسرائیل نیز میگوید هیئت آن امشب به مصر سفر میکند. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جرد کوشنر، داماد خود و استیو ویتکاف، فرستاده خود را به عنوان نمایندگان آمریکا برای مذاکرات به مصر فرستاده است.
حماس موافقت کرده است که اسرای اسرائیلی را آزاد کند و بخشهایی از طرح ارائه شده توسط ترامپ را پذیرفته است، اما مسائل کلیدی در مورد اینکه آیا رژیم اسرائیل حملات خود را واقعا متوقف خواهد کرد، نیروهایش به کجا عقبنشینی خواهند کرد و اینکه آیا خلع سلاح حماس انجام خواهد شد، یا خیر، به صورت بررسی نشده باقی مانده است.
منبع: تایمز اسرائیل