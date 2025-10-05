 به گفته افشین علا، برنامه «آنگاه» با نگاهی تازه به شعر فارسی و با حفظ هویت ادبیات کلاسیک، از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی محسنی - افشین علا، شاعر و نویسنده کشورمان و مجری برنامه «آنگاه» درباره محتوای این برنامه گفت: «در این برنامه اشعاری از شاعران خوانده می‌شود و به لطائف و ظرایف پنهان در آن‌ها پرداخته خواهد شد. این کار برخلاف روندی است که شاید در فضای کلی رسانه‌ها دیده می‌شود، چون ما تلاش می‌کنیم تلنگری به مخاطب بزنیم و قدر این میراث گران‌بها را بیشتر بدانیم.»

او ادامه داد: «ادبیات ما یکی از دلایل زنده‌ماندن زبان فارسی است. کمتر زبانی در جهان وجود دارد که مثل زبان فارسی، این‌چنین زیبا و دست‌نخورده باقی مانده باشد. هم رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تأکید کرده‌اند و هم بسیاری از فرهیختگان فرهنگی. یکی از راه‌های صیانت از این زبان، تعمق در اشعار کلاسیک و معاصر است.»

 برنامه‌ای برای آرامش و اندیشه

افشین علا گفت: «ما باید از این گنجینه فرهنگی در زندگی روزمره خود استفاده کنیم. مردم ایران لازم است زمانی از شبانه‌روز را به خود و فرزندان‌شان اختصاص دهند تا از این دارایی ارزشمند بهره ببرند.»

تفاوت با نسخه رمضانی برنامه

در بخشی دیگر از گفت‌وگو، علا درباره تفاوت نسخه فعلی برنامه با نسخه‌ای که در ماه رمضان پخش شد، گفت: «این برنامه پیش‌تر در ماه رمضان سال گذشته هم پخش می‌شد و حال‌وهوای خاص خودش را داشت. در آن نسخه، برنامه ما ویژه ایام ماه مبارک بود و متناسب با فضای معنوی آن روزها طراحی شده بود.»

وی افزود: «در آن مقطع، برنامه هر شب پخش می‌شد، که پیشنهاد خود من هم بود، چون معتقدم اگر برنامه هر شب پخش نشود، شاید مخاطب را از دست بدهد. ولی در نهایت تصمیم گرفته شد که فقط در روزهای پنج‌شنبه و جمعه روی آنتن برود.»

توقف موقت و آغاز دوباره

افشین علا درباره وقفه ایجادشده در پخش این برنامه گفت: «بعد از جنگ دوازده روزه‌ای که اتفاق افتاد، برنامه از جدول پخش حذف شد و اخیراً تصمیم گرفته شده که دوباره به کنداکتور بازگردد.»

 پخش «آنگاه» از شبکه دو

طبق اعلام رسمی افشین علا در کانال تلگرامی‌اش، فصل جدید برنامه «آنگاه» از پنج‌شنبه ۱۰ مهر روی آنتن شبکه دو رفته است. این برنامه پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ پخش می‌شود و تمرکز اصلی آن بررسی مفاهیم و لطائف پنهان در اشعار شاعران ایرانی است.

برچسب ها: صداوسیما ، شبکه دو ، شعر و ادب فارسی
