عباس عبد العجمی، یکی از جانبازان انفجار پیجرها، با صدور پیامی قاطع، بر آمادگی کامل رزمندگان آسیب‌دیده برای بازگشت فوری به میدان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبد العجمی، جانباز حادثه انفجار پیجر در لبنان گفت: هیچ‌وقت به آیت‌الله خامنه‌ای آنچه که بنی‌اسرائیل به حضرت موسی گفتند را نخواهیم گفت. 

عبدالعجمی با اشاره به اعتقاد محوری خود و هم‌رزمانش در تبعیت از خط ولایت و فرماندهی، به وضوح اعلام کرد که در این مسیر، هرگز کوتاهی نخواهند کرد. 

وی تأکید کرد: ما دوباره و از نو تکرار می‌کنیم؛ هرگز به سیدنا (حسن نصرالله)، به شیخنا (دبیرکل) و به سید القائد (آیت‌الله خامنه‌ای)، آنچه را که بنی‌اسرائیل به پیامبرشان حضرت موسی (ع) گفتند: تو و پروردگارت بروید و بجنگید، نخواهیم گفت. 

این جانباز مقاومت افزود: ما آماده‌ایم تا هر نبرد و هر تجربه جدیدی را، در هر وضعیتی، در طول زندگی خود بپذیریم.

عباس عبدالعجمی با اشاره به‌شدت جراحات وارده در نتیجه انفجار‌های اخیر، بر عزم راسخ هم‌رزمانش تأکید کرد. 

او در این باره گفت: پس از حادثه اخیر، بسیاری از ما آسیب دیدیم حتی بعضی از دوستانمان فلج شدند، اما از واجبات ماست که خط خود را با ولی‌مان، با حفید الحسین (فرزند و نوه امام حسین ع)، با جهاد تبیین و انتقال تجربیات به نسل جدید ادامه دهیم. 

وی افزود که تمامی نیرو‌ها قادرند تا تجربیات میدانی خود را به «نسل صاعد و نوپا» منتقل کنند تا این مسیر باقوت ادامه پیدا کند. 

شعار «تعافینا و عدنا»: ما بازگشتیم

این فرمانده در پایان سخنان خود، با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز دوران نقاهت، از آمادگی کامل نیرو‌ها برای بازگشت به میدان خبر داد: ما زمانی شعار «تعافینا» (بهبود یافتیم) را سر دادیم، اما امروز می‌گوییم: «تعافینا و عدنا» (بهبود یافتیم و بازگشتیم) و ما بازگشتیم؛ چه در میدان [نبرد] و چه در حوزه‌های دیگر. 

این سخنان، بیانیه‌ای قوی از سوی نیرو‌های مقاومت لبنان است که نشان می‌دهد حملات اخیر نه‌تنها باعث تضعیف نشده، بلکه روحیه مبارزه را در میان نیرو‌های آسیب‌دیده نیز مضاعف کرده است.

منبع: فارس

برچسب ها: جانباز ، رژیم صهیونیستی ، جبهه مقاومت
خبرهای مرتبط
چریک‌های رسانه شناس + فیلم
بازخوانی و بررسی موافقت مشروط حماس با طرح غیرقابل اعتماد ترامپ + فیلم
کتک خوردن یک جوان نانوا توسط سرباز صهیونیستی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
مصدق املاک دزدیده شده مردم را از شاه پس گرفت
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
چرا سرخپوستان آمریکا موهای خود را بلند نگه می‌دارند؟
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
آخرین اخبار
اینجا، زندگی خودش را به دنیا می‌آوَرَد
بهای سنگین جامعه برای خنده‌های ارزان
هشدار وزارت بهداشت؛ تتو و پرسینگ مسیر تازه انتقال HIV و هپاتیت
مصدق املاک دزدیده شده مردم را از شاه پس گرفت
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
چرا سرخپوستان آمریکا موهای خود را بلند نگه می‌دارند؟
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید مانند الکل و سیگار منع قانونی سن داشته باشد
چه کسی پیش از گالیله برای نخستین بار ماه را با تلسکوپ دید؟
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟