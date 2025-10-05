باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبد العجمی، جانباز حادثه انفجار پیجر در لبنان گفت: هیچوقت به آیتالله خامنهای آنچه که بنیاسرائیل به حضرت موسی گفتند را نخواهیم گفت.
عبدالعجمی با اشاره به اعتقاد محوری خود و همرزمانش در تبعیت از خط ولایت و فرماندهی، به وضوح اعلام کرد که در این مسیر، هرگز کوتاهی نخواهند کرد.
وی تأکید کرد: ما دوباره و از نو تکرار میکنیم؛ هرگز به سیدنا (حسن نصرالله)، به شیخنا (دبیرکل) و به سید القائد (آیتالله خامنهای)، آنچه را که بنیاسرائیل به پیامبرشان حضرت موسی (ع) گفتند: تو و پروردگارت بروید و بجنگید، نخواهیم گفت.
این جانباز مقاومت افزود: ما آمادهایم تا هر نبرد و هر تجربه جدیدی را، در هر وضعیتی، در طول زندگی خود بپذیریم.
عباس عبدالعجمی با اشاره بهشدت جراحات وارده در نتیجه انفجارهای اخیر، بر عزم راسخ همرزمانش تأکید کرد.
او در این باره گفت: پس از حادثه اخیر، بسیاری از ما آسیب دیدیم حتی بعضی از دوستانمان فلج شدند، اما از واجبات ماست که خط خود را با ولیمان، با حفید الحسین (فرزند و نوه امام حسین ع)، با جهاد تبیین و انتقال تجربیات به نسل جدید ادامه دهیم.
وی افزود که تمامی نیروها قادرند تا تجربیات میدانی خود را به «نسل صاعد و نوپا» منتقل کنند تا این مسیر باقوت ادامه پیدا کند.
این فرمانده در پایان سخنان خود، با اشاره به پایان موفقیتآمیز دوران نقاهت، از آمادگی کامل نیروها برای بازگشت به میدان خبر داد: ما زمانی شعار «تعافینا» (بهبود یافتیم) را سر دادیم، اما امروز میگوییم: «تعافینا و عدنا» (بهبود یافتیم و بازگشتیم) و ما بازگشتیم؛ چه در میدان [نبرد] و چه در حوزههای دیگر.
این سخنان، بیانیهای قوی از سوی نیروهای مقاومت لبنان است که نشان میدهد حملات اخیر نهتنها باعث تضعیف نشده، بلکه روحیه مبارزه را در میان نیروهای آسیبدیده نیز مضاعف کرده است.
منبع: فارس