وزارت امور خارجه اعلام کرد که همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه شود، حمایت کرده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای مقابله با نسل‌کشی ادامه‌دار در غزه طبق «کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مجازات نسل‌کشی» و نیز مسئولیت قانونی و اخلاقی تک‌تک دولت‌ها برای مساعدت به مبارزه مشروع و قانونی ملت فلسطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی، همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند، حمایت کرده است. 

جمهوری اسلامی ایران با درنظرداشت ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح، و ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی و کارشکنی رژیم صهیونیستی در عمل به وعده‌ها، به‌ویژه در پرتو طرح‌های توسعه‌طلبانه و نژادپرستانه این رژیم، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانسته و از هر تصمیم آنها که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اشغالگر صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند. 

توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه، نافی مسئولیت دولت‌ها و نهاد‌های صلاحیت‌دار بین‌المللی جهت پیگرد حقوقی و قضائی جنایات رژیم صهیونیستی، و شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود. 

جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه، آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌دارد.

عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
برای تغییر پول ملی اسکناس‌های قدیم و جدید سه سال با هم استفاده می‌شوند
برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
تصویب کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در مجلس
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
تصویب کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در مجلس
برای تغییر پول ملی اسکناس‌های قدیم و جدید سه سال با هم استفاده می‌شوند
برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
رد ادعای کوچک‌زاده درباره NPT توسط قالیباف
طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس
رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن دو اولویت حیاتی مجلس و دولت است
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستورکار مجلس
تاکید عراقچی بر ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و لیبی
دنیامالی: کشتی ستون فقرات ورزش قهرمانی کشور است/ دبیر: مجلس بیشترین کمک را به کشتی کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ مهر
سرنوشت همتی در انتظار مدنی‌زاده در صورت دخالت در سیاست‌های ارزی
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند