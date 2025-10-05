فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۹۰هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "محمدرضا اسحاقی" گفت؛ در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، طی ۴ روز گذشته پلیس استان حین کنترل خودرو‌های عبوری موفق به کشف ۲۹۰هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح استان شد.

وی افزود؛ کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی سوخت‌های کشف شده را بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد که در اجرای این طرح ۲۴ دستگاه خوردوی متخلف توقیف و ۲۶نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد؛ مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی در کشور است و بر اساس وظایف ذاتی، پلیس با پدیده قاچاق برخورد قانونی خواهد کرد.

