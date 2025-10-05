اعضای هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی را تصویب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت عصر امروز -یکشنبه ۱۳ مهرماه- به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح برخی مسائل اجرایی و مشکلات توسط اعضا، شهردار تهران گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مکان‌یابی و تامین مسکن برای آسیب‌دیدگان از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ارائه کرد.

در این جلسه آیین‌نامه اجرایی واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور بر اساس بند "ت" ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب رسید.

اعضا همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی، تحت عنوان فرایند صدور گواهینامه ثبت اختراع دفاعی را مصوب کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

