باشگاه خبرنگاران‌ جوان - دیدار سرکنسول کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی سه‌جانبه میان ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان است؛ دیداری که در آن دو طرف بر نقش محوری ارس به عنوان پایگاه اصلی توسعه این همکاری‌ها تأکید کردند.

در این دیدار که امروز یکشنبه در محل سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، عزیز منصوری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان با هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت‌وگو کرد.

مقدم‌زاده در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد اقتصادی، صنعتی و جغرافیایی منطقه آزاد ارس گفت: پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ارس بالا بوده و از سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه از کشورهای دوست و همسایه که اشتراکات فرهنگی و تاریخی با ما دارند، دعوت می‌کنیم تا از فرصت‌های موجود در این منطقه بازدید کنند.

وی افزود: زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ارس فراهم شده و سازمان منطقه آزاد ارس آماده حمایت کامل از فعالان اقتصادی آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به جایگاه برجسته ارس در حوزه صنعت، انرژی‌های پاک و صنایع تبدیلی تأکید کرد: از ظرفیت کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان برای تسهیل ارتباطات و توسعه همکاری‌های اقتصادی استفاده خواهیم کرد.

مقدم‌زاده با بیان اینکه ارس به دلیل دسترسی مستقیم به کریدورهای بین‌المللی، وجود شهرک‌های تخصصی صنعتی و پهنه وسیع اراضی مستعد اجرای پروژه‌های کلان موقعیتی بی‌بدیل در کشور دارد، افزود: ارس می‌تواند به پایگاه اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان شمالی تبدیل شود.

تجارت ۱۳/۵ میلیون دلاری ایران با جمهوری مختار نخجوان

در ادامه این دیدار، عزیز منصوری سرکنسول ایران در نخجوان با تأکید بر نقش راهبردی این جمهوری خودمختار در اتصال ایران به قفقاز و اروپا گفت: نخجوان امروز به یکی از امن‌ترین و سریع‌ترین مسیرهای ترانزیتی برای رانندگان و بازرگانان ایرانی بدل شده و حجم تردد در این مسیر نسبت به سایر گذرگاه‌های مرزی رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به رشد مبادلات تجاری میان جمهوری خودمختار نخجوان و ایران در سال ۲۰۲۴ افزود: ارزش تجارت دوجانبه در این دوره به ۱۳.۵ میلیون دلار رسیده که سهم صادرات ایران از این میزان بیش از ۱۲ میلیون دلار است؛ این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری اقتصادی میان دو منطقه است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند، با فعال‌سازی مسیرهای ترانزیتی، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک ارس، می‌توان زمینه شکل‌گیری یک قطب همکاری سه‌جانبه پایدار میان ایران، نخجوان و جمهوری آذربایجان را فراهم کرد.