محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه، در جلسه کمیته انرژی استان با قدردانی از مدیران و سرمایه‌گذاران حاضر اظهار کرد: جلسات منظم و استقبال سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده همکاری مثبت مدیران و مردم است و در حال حاضر متقاضیان انرژی‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات هستند و باید مسیر صدور مجوز‌ها و امکان‌سنجی پروژه‌ها بدون وقفه و با سرعت طی شود.

وی با انتقاد از کندی برخی فرآیند‌های اداری افزود: استعلام‌ها و موانع غیرضروری نباید روند سرمایه‌گذاری را متوقف کند و دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند و بخشنامه‌های اضافی کنار گذاشته شوند تا پروژه‌ها سریعاً عملیاتی گردند.

استاندار تهران سپس به ظرفیت استان در حوزه انرژی‌های پاک اشاره و عنوان کرد: در حوزه پنل‌های خورشیدی آمادگی داریم پروژه‌هایی با ظرفیت هزار مگاوات را اجرایی کنیم و این پروژه‌ها نه تنها انرژی مورد نیاز استان را تأمین می‌کنند، بلکه فرهنگ‌سازی در میان مردم را نیز سرعت می‌بخشند.

مقام عالی دولت در استان تهران در خصوص اهمیت امنیت انرژی پایتخت تصریح کرد: تأمین برق تهران صرفاً یک موضوع فنی نیست، توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک و خطوط انتقال برق باید با همکاری کامل دستگاه‌ها دنبال شود تا هیچ اختلالی در پایتخت رخ ندهد.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: استان تهران آماده رفع موانع و حمایت کامل از سرمایه‌گذاران است تا پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به سرعت وارد مرحله بهره‌برداری شوند و نقش موثری در توسعه اقتصادی و انرژی پایدار استان ایفا کنند.

منبع: استانداری تهران