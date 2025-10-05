باشگاه خبرنگاران‌ جوان - نصرالله نقنه روز یکشنبه در سفر به شهرکرد و در نشست‌های جداگانه با مدیرکل و معاونان و همچنین مدیران شهرستانی این اداره کل افزود: هدف از اجرای طرح بهبود شناسایی دقیق‌تر هنرمندان فعال و هدفمندشدن نحوه ارائه خدمات به اهالی فرهنگ و هنر و همچنین لزوم توزیع عادلانه خدمات صندوق اعتباری هنر است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح و در چندین نوبت، مهلتی برای هنرمندان عضو صندوق در نظر گرفته شد تا با تداوم فعالیت حرفه‌ای و ارائه مستندات، پرونده‌های خود را در سامانه صندوق اعتباری هنر به‌روزرسانی کنند.

نقنه یادآور شد: در صورتی که اعضای صندوق نتوانند مستندات فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود را بنا به ضوابط اعلام شده، به صندوق ارائه کنند، پرونده آنان غیرفعال خواهد شد، اما این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان در صورت ارائه اسناد، پرونده عضویت خود را دوباره به جریان بیندازند.

مدیر طرح بهبود و مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه شرایط ویژه برخی هنرمندان استانی را برای عضویت در صندوق و بهره‌مندی آنان از خدمات یادآور شد و گفت: با حضور تیم ارزیاب در استان‌ها علاوه بر انجام نظارت‌های مربوط به اجرای طرح بهبود، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و هنرمندان استان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز، برخی طرح‌ها و راهکار‌ها به شکل ویژه در آیین نامه‌های اجرایی صندوق گنجانده شود.

نقنه افزود: طرح‌های پیشنهادی می‌تواند محدود به یک استان شود و امکان تعمیم به دیگر استان‌ها را نیز نداشته باشد، اما با توجه به اینکه هدف، بهبود خدمت‌رسانی به هنرمندان با تصحیح روش‌های اجرایی است، صندوق اعتباری هنر از این پیشنهادات استقبال می‌کند.

وی به حداقل رساندن مشکلات اجرایی در پذیرش درخواست متقاضیان برای عضویت در صندوق اعتباری هنر را از اولویت‌های کاری این مجموعه دانست و تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در ۲۷ استان، تاکنون اصلاحاتی در آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق لحاظ شده است و در صورت نیاز اصلاحات دیگری نیز اعمال خواهد شد.

مدیر طرح بهبود صندوق اعتباری هنر با اشاره به اینکه این صندوق با اجرای طرح بهبود به دنبال افزایش سهم اعتبارات و تامین منابع مالی بیشتر به منظور رفع نیاز‌های هنرمندان حقیقی و فعال است، صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از هدررفت هزینه‌های غیرمجاز را از دیگر مزایای اجرای این طرح بیان کرد.

نقنه همچنین نقطه قوت اجرای طرح بهبود و ساماندهی عضویت‌ها در صندق اعتباری هنر را برقراری ارتباط مستقیم با هنرمندان و شناسایی بهتر نیرو‌های فعال عرصه فرهنگ و هنر دانست و گفت: مسیر جذب هنرمندان در صندوق همواره باز است و تلاش می‌شود با اصلاح روند‌ها و اقدامات اجرایی در فرآیند جذب هنرمندان، میزان اثربخشی آنان در جامعه را بر اساس تولیدات فرهنگی و هنری ارتقا داد.

وی در ادامه تعداد هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان قرآنی و خادمان فرهنگ و هنر زیر پوشش صندوق اعتباری هنر را افزون بر ۱۰۰ هزار نفر برشمرد و اظهار داشت: از سال ۱۳۸۲ که فعالیت صندوق اعتباری هنر بر اساس ارائه خدمات بیمه پایه و تکمیلی به هنرمندان آغاز شد، همچنان نوع خدمات و طرح‌های حمایتی و توانمندسازی در حال به‌روزرسانی بوده و در حال حاضر، صندوق از اجرای حدود ۴۰ طرح پشتیبانی می‌کند.

مشاور مدیر عامل صندوق اعتباری هنر درباره چهار طرح اولویت‌دار این صندوق افزود: علاوه بر طرح بهبود، طرح‌های «هفت بحر هنر» به منظور تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر استان‌ها، «فرا تهران» در راستای دیدار با هنرمندان شاخص در مناطق مختلف کشور و طرح «با فردا» ویژه تجلیل از هنرمندان جوان و آینده‌دار با قوت دنبال می‌شود.

نقنه با تاکید بر اینکه هنرمندان سرمایه‌های انسانی کشور هستند و فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه آنان محسوب می‌شود، افزود: صندوق اعتباری هنر در این میان نقطه اتصال و حمایت از هنرمندان است.

وی یادآور شد: مجموعه مدیریتی صندوق اعتباری هم در تلاش است تا برکات و خدمات این صندوق به طور عادلانه به تمامی هنرمندان در دورترین مناطق، تعلق گرفته و بنیه اقتصادی و امنیت روانی این بخش از جامعه تقویت و تامین شود.

منبع:روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری