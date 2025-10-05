وزیر امور خارجه بر تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق مشروع ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز میزبان رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود.

در این نشست که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، وزیر امور خارجه آخرین تحولات سیاست خارجی کشور را تشریح کرد و نمایندگان ملت را در جریان ابتکار‌ها و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی کشورمان قرار داد.

وزیر امور خارجه ضمن تبیین اقدامات وزارت امور خارجه ظرف یک سال گذشته، از جمله در حوزه هسته‌ای، تقویت روابط با همسایگان، ارتقای همکاری‌های جنوب-جنوب، استفاده از ظرفیت سازمان‌های چندجانبه از جمله بریکس و شانگهای، دیپلماسی فعال جهت مقابله با جنگ‌افروزی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، حمایت از ایرانیان و دیپلماسی اقتصادی، به سوال‌های نمایندگان در زمینه‌های مختلف مرتبط با سیاست خارجی پاسخ داد.

عراقچی همچنین برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به نیویورک و مشارکت در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تشریح کرد. وی گزارشی از ملاقات‌ها و مذاکرات خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با رویکرد مخرب سه کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان  ملل راجع به موضوع هسته‌ای ارائه کرد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی در این نشست بر تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق مشروع ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای با رایزنی و مشورت با کشور‌های همسو تاکید کرد.

برگزاری نشست وزیر امور خارجه با سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران
عراقچی: آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است/ توافق قاهره دیگر کارایی ندارد
تاکید عراقچی بر ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و لیبی
