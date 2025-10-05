موسوعه توثیق ارهاب القاعده و داعش فی العراق در آیینی در کتابخانه فاطمی حرم حضرت معصومه (س) رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران‌ جوان  - مدیر مرکز بینه عتبه حسینی، در این مراسم گفت: موسوعه «توثیق ارهاب القاعده و داعش فی العراق» با هدف بررسی منابع فکری و حامیان مادی و معنوی جریان‌های افراطی در عراق تدوین شده است.

موسوعه «مستندات تروریسم القاعده و داعش در عراق» در قم رونمایی شد

وی اضافه کرد: در این مجموعه، ضمن انجام مصاحبه‌های میدانی با مردم و گردآوری مستندات تاریخی، وقایع مرتبط با عملکرد گروه‌های داعش و القاعده در عراق به‌صورت تحلیلی و مستند ارائه شده است.

وی با اشاره به نتایج مستندات این پژوهش، گفت: حمایت‌ها از گروه تروریستی داعش به دو گونه انجام می‌شد؛ نخست اعزام نیرو از کشور‌های مختلف از جمله الجزایر، لیبی، تونس و دیگر کشورها، و دوم کمک‌های مالی که بیشترین آن از سوی امارات متحده عربی تامین شده است.

القرعاوی تصریح کرد: این موسوعه به زبان عربی تدوین شده و ترجمه انگلیسی و فرانسوی آن آغاز شده است؛ همچنین برنامه‌ریزی برای ترجمه به زبان‌های فارسی و اردو در دست انجام است تا از ظرفیت پژوهشگران و مترجمان متخصص در این زمینه بهره گرفته شود.

وی افزود: در این مجموعه، تحلیل‌هایی در زمینه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تروریسم در عراق نیز گنجانده شده و در کنار آن، آثار ادبی همچون رمان، داستان و شعر مرتبط با موضوع تروریسم نیز تولید و منتشر شده است.

در پایان این مراسم، یک نسخه از موسوعه «توثیق ارهاب القاعده و داعش فی العراق» به کتابخانه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اهدا شد تا در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات حوزه تروریسم و جریان‌های افراطی قرار گیرد.

منبع:روابط عمومی حرم حضرت معصومه (س)

