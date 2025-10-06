دومین گروه فعالان ایتالیایی ناوگان کمک‌رسانی به غزه، روز دوشنبه به رم بازمی‌گردند، در حالی که گروه اول بدرفتاری صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت که ۱۵ شهروند این کشور که توسط نظامیان اسرائیلی دستگیر شده بودند، روز دوشنبه سرزمین‌های اشغالی را ترک خواهند کرد.

این شهروندان ایتالیایی فعالانی بودند که در ناوگان صمود حضور داشتند و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به دست مردم غزه، به سمت این باریکه حرکت می‌کردند.

گروه اول شهروندان ایتالیایی شامل ۲۶ نفر بود که روز شنبه سرزمین‌های اشغالی را ترک کرد. این فعالان در فرودگاه فیومیچینو رم مورد استقبال مردم قرار گرفتند. 

 چندین عضو ایتالیایی ناوگان، شرایط بازداشت و «رفتار تحقیرآمیز مقامات اسرائیلی» را محکوم کردند. چزاره طوفانی، فعال ایتالیایی هنگام بازگشت خود در فرودگاه فیومیچینو رم، گفت: «با ما به طرز وحشتناکی رفتار شد. از ارتش به نیرو‌های پلیس منتقل شدیم. آزار و اذیت وجود داشت.» به طور جداگانه، یاسین لافرام، رئیس اتحادیه جوامع اسلامی در ایتالیا گفت: «آن‌ها با ما با خشونت رفتار کردند و سلاح‌هایشان را به سمت ما نشانه گرفتند و این برای ما کاملاً غیرقابل قبول است.»

همچنین، ساوریو توماسی، روزنامه‌نگار ایتالیایی که اواخر روز شنبه به رم بازگشت، گفت که سربازان اسرائیلی از ارائه دارو‌های مورد نیاز به آنان خودداری کرده و با فعالان بازداشت شده «مانند میمون» رفتار کرده‌اند. او گفت که نگهبانان اسرائیلی فعالان بازداشت شده از جمله گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، ماندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلا، و چندین قانونگذار اروپایی را «مسخره و تحقیر» کردند.

