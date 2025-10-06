باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان باروق عصر روز یکشنبه به ریاست حجتالاسلام غلامرضا کبیری، امام جمعه باروق و با حضور مریم مسرت فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان محلی در دفتر امام جمعه برگزار شد.
حجتالاسلام کبیری در این نشست با بیان اینکه فرهنگ زیربنای پیشرفت جوامع و در عین حال یکی از محورهای اصلی نفوذ دشمن است، اظهار کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، دشمنان جمهوری اسلامی ایران از هیچ ترفندی برای ضربه زدن به کشور دریغ نکردهاند، اما در این مسیر ناکام ماندهاند.
وی با اشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی گفت: برگزاری چنین جلساتی و پرداختن به مسائل فرهنگی نقش مهمی در تقویت فرهنگ شهر دارد. ضروری است که برای رفع مشکلات فرهنگی، برنامهریزی علمی و میدانی انجام شود.
امام جمعه باروق از تشکیل کمیته علمی و پژوهشی در شهرستان خبر داد و افزود: در این کمیته، رصد فرهنگ، آداب و رسوم و سنتهای محلی در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: هرگونه برنامه فرهنگی در سطح شهرستان باید با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی اجرا شود. همچنین شرکتهای تولیدی موظفاند در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود برای اجرای برنامههای فرهنگی بودجه اختصاص دهند و از ظرفیت خیرین فرهنگی نیز بهرهگیری شود.
حجتالاسلام کبیری فقر فرهنگی را بدتر از فقر مالی دانست و گفت: «باید در جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهرستان در همه زمینهها تلاش کنیم.
مریم مسرت فرماندار باروق نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان اظهار کرد: اگرچه باروق پیشتر با عنوان منطقهای محروم شناخته میشد، اما امروز به عنوان شهری فرصتساز برای سرمایهگذاری معرفی شده است. نامگذاری ۲۸ تیرماه به عنوان روز باروق، نشانهای از هویت فرهنگی و تلاش برای معرفی این شهرستان در سطح ملی است.
وی این نامگذاری را رویدادی مهم در تاریخ باروق دانست و افزود: باروق ظرفیتهای فراوانی برای توسعه دارد و این اقدام میتواند گامی مؤثر در معرفی این ظرفیتها در سطح کشور باشد.
فرماندار باروق همچنین در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر تعیین مکان احداث یادمان شهدای گمنام، گفت: یادمان شهدا یکی از مؤلفههای مهم در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده است و میتواند یاد و نام شهیدان را در دل مردم زنده نگه دارد.
وی تأکید کرد: حفظ ظواهر و شعائر فرهنگی در سازمانها اهمیت ویژهای دارد و یادمان شهدا به عنوان نمادی از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی ماندگار در ترویج فرهنگ شهادت ایفا میکند.