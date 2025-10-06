نخستین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان یکشنبه شب در ساری برگزار شد؛ پرونده‌ای که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با چهار هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری در۵۶ هزار صفحه به ریاست قاضی شجاع ذوقی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان برگزار شد.

طبق اعلام رسمی از سوی قاضی دادگاه ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.

در این جلسه تعدادی از شکات و وکلای آنها اظهارات خود را بیان کردند.

همچنین نماینده دادستان نیز کیفرخواست صادره را قرائت کرد و ۲ متهم پرونده نیز دفاعیات خود را بیان کردند.

دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد

قاضی ویژه پرونده گفت که متهم دارای اموال متعددی است که شناسایی شده‌اند.

شجاع ذوقی با بیان اینکه که ابلاغیه دادگستری برای چهار هزار و ۸۹۳ نفر ارسال شده است، بیان کرد:: امروز با هدف شنیدن شاکیان دادگاه علنی موبایل موسوی در ساری تشکیل داده این.

وی بر لزوم رعایت نظم و یا نزاکت دادگاه از سوی همه کسانی که وارد دادگاه می‌شوند، تاکید کرد و گفت: در دادگاه همه باید نسبت به دیگران رفتار سو نداشته باشند، بنابراین تا زمان حکم نهایی دادگاه نباید اطلاعات دادگاه به خارج ارسال شود.

وی به حجم بالای پرونده اشاره کرد و ادامه داد: ۲۸ کارتن پرونده شاکیان با بیش از ۵۶ هزار صفحه تشکیل شده است. در صدد هستیم که مال‌باختگان به حق مالی خود برسند و تا کنون اگر طول کشید فقط به خاطر تعیین و تکلیف و معرفی اموال متهم بوده است.

قاضی دادگاه گفت: شاکیان باید صبر و حوصله کنند، دادگاه به بعضی از شاکیان و وکلای آنان حق صحبت کردن می‌دهد.

 

برچسب ها: موبایل ، دادگاه علنی
خبرهای مرتبط
اولین دادگاه علنی بر خط در استان خوزستان برگزار می‌شود
پرونده موبایل استقلال به کجا رسید؟
همسر مالک «فروشگاه موبایل موسوی» بازداشت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واردات گندم پس از سه سال وقفه
دهیاران یاوران ایمنی در روستاها؛ بیشترین تصادفات جاده‌ای در محور‌های روستایی
جزای نقدی تاوانی برای مکانیک متقلب
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد
آخرین اخبار
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد
آغاز واردات گندم پس از سه سال وقفه
جزای نقدی تاوانی برای مکانیک متقلب
دهیاران یاوران ایمنی در روستاها؛ بیشترین تصادفات جاده‌ای در محور‌های روستایی
کشف و ضبط محموله بزرگ مرغ زنده فاقد مجوز در خروجی شهرستان ساری
اتصال ۱۲۰ روستای مازندران به شبکه ملی اطلاعات
مدیریت هوشمند مصارف، کلید پایداری گاز در فصل سرما
کشف لاشه یک فوک خزری در ساحل ساری؛ شمار تلفات به ۴۵ قلاده رسید
طرح ویژه نظارت بر بازار مرغ؛ ۲۰۰ واحد عرضه کننده متخلف به تعزیرات معرفی شدند