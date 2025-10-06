باشگاه خبرنگاران جوان- دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با چهار هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری در۵۶ هزار صفحه به ریاست قاضی شجاع ذوقی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان برگزار شد.

طبق اعلام رسمی از سوی قاضی دادگاه ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.

در این جلسه تعدادی از شکات و وکلای آنها اظهارات خود را بیان کردند.

همچنین نماینده دادستان نیز کیفرخواست صادره را قرائت کرد و ۲ متهم پرونده نیز دفاعیات خود را بیان کردند.

دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد

قاضی ویژه پرونده گفت که متهم دارای اموال متعددی است که شناسایی شده‌اند.

شجاع ذوقی با بیان اینکه که ابلاغیه دادگستری برای چهار هزار و ۸۹۳ نفر ارسال شده است، بیان کرد:: امروز با هدف شنیدن شاکیان دادگاه علنی موبایل موسوی در ساری تشکیل داده این.

وی بر لزوم رعایت نظم و یا نزاکت دادگاه از سوی همه کسانی که وارد دادگاه می‌شوند، تاکید کرد و گفت: در دادگاه همه باید نسبت به دیگران رفتار سو نداشته باشند، بنابراین تا زمان حکم نهایی دادگاه نباید اطلاعات دادگاه به خارج ارسال شود.

وی به حجم بالای پرونده اشاره کرد و ادامه داد: ۲۸ کارتن پرونده شاکیان با بیش از ۵۶ هزار صفحه تشکیل شده است. در صدد هستیم که مال‌باختگان به حق مالی خود برسند و تا کنون اگر طول کشید فقط به خاطر تعیین و تکلیف و معرفی اموال متهم بوده است.

قاضی دادگاه گفت: شاکیان باید صبر و حوصله کنند، دادگاه به بعضی از شاکیان و وکلای آنان حق صحبت کردن می‌دهد.