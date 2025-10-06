کشف میگوی سر وزغی؛ فسیل زنده ۲۰۰ میلیون ساله در اردستان

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن شواخی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:گونه جانوری «میگوی سر وزغی» با نام علمی Triops cancriformis که از جمله کهنترین موجودات زنده شناختهشده روی زمین محسوب میشود، اخیراً در زیستگاه طبیعی شهرستان اردستان شناسایی و فیلمبرداری شد.
وی اظهار کرد:این گونه توسط احمدعلی عابدینی، محیطبان اداره حفاظت محیط زیست اردستان، در جریان پایش زیستگاهها پس از بارندگیهای اخیر مشاهده و مستندسازی شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان بیان کرد:میگوی سر وزغی از دسته سختپوستان و آبششپایان است و معمولاً بین ۲ تا ۱۱ سانتیمتر طول دارد، تخمهای این جانور میتوانند در شرایط خشکی تا بیش از ۲۰ سال در خاک باقی مانده و بهمحض آبگیری برکهها یا بندهای خاکی، فعال شده و چرخه زندگی خود را از سر بگیرند.
شواخی با بیان اینکه پیشینه زیستی این گونه به حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش بازمیگردد، گفت: این جانور بهعنوان یک فسیل زنده در میان زیستشناسان شناخته میشود و مشاهده آن در طبیعت از اهمیت حفاظتی و مطالعاتی بالایی برخوردار است.
وی اظهار کرد: مشاهده و ثبت تصویری این گونه نادر، نشانهای از سلامت اکوسیستم طبیعی و غنای تنوع زیستی در شهرستان اردستان است که بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، مأمن گونههای متنوعی از گیاهان و جانوران بومی و خاص فلات مرکزی ایران است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان بیان کرد: زیستگاههای طبیعی اردستان با دارا بودن اکوسیستمهای نیمهخشک تا کوهستانی، پوششهای گیاهی متنوع، برکهها، قنوات و بندهای خاکی فصلی، یکی از ظرفیتهای مهم استان اصفهان در حوزه تنوع زیستی بهشمار میرود.
شواخی گفت: اداره محیط زیست اردستان با همکاری محیطبانان و جوامع محلی، بهصورت مستمر پایش زیستگاههای طبیعی را در دستور کار دارد و از تمامی شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده موارد خاص زیستی، موضوع را به اداره اطلاع دهند تا حفاظت مؤثرتری از گونههای نادر انجام شود.