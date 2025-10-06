کشف میگوی سر وزغی؛ فسیل زنده ۲۰۰ میلیون ساله در اردستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان از مشاهده و ثبت تصویری «میگوی سر وزغی» به عنوان یکی از کهن‌ترین موجودات زنده کره زمین با پیشینه ۲۰۰ میلیون ساله در یکی از زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد که این امر، نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم و غنای تنوع زیستی در منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن شواخی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:گونه جانوری «میگوی سر وزغی» با نام علمی Triops cancriformis که از جمله کهن‌ترین موجودات زنده شناخته‌شده روی زمین محسوب می‌شود، اخیراً در زیستگاه طبیعی شهرستان اردستان شناسایی و فیلم‌برداری شد.

وی اظهار کرد:این گونه توسط احمدعلی عابدینی، محیط‌بان اداره حفاظت محیط زیست اردستان، در جریان پایش زیستگاه‌ها پس از بارندگی‌های اخیر مشاهده و مستندسازی شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان بیان کرد:میگوی سر وزغی از دسته سخت‌پوستان و آبشش‌پایان است و معمولاً بین ۲ تا ۱۱ سانتی‌متر طول دارد، تخم‌های این جانور می‌توانند در شرایط خشکی تا بیش از ۲۰ سال در خاک باقی مانده و به‌محض آب‌گیری برکه‌ها یا بند‌های خاکی، فعال شده و چرخه زندگی خود را از سر بگیرند.

شواخی با بیان اینکه پیشینه زیستی این گونه به حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش بازمی‌گردد، گفت: این جانور به‌عنوان یک فسیل زنده در میان زیست‌شناسان شناخته می‌شود و مشاهده آن در طبیعت از اهمیت حفاظتی و مطالعاتی بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: مشاهده و ثبت تصویری این گونه نادر، نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم طبیعی و غنای تنوع زیستی در شهرستان اردستان است که به‌دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، مأمن گونه‌های متنوعی از گیاهان و جانوران بومی و خاص فلات مرکزی ایران است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان بیان کرد: زیستگاه‌های طبیعی اردستان با دارا بودن اکوسیستم‌های نیمه‌خشک تا کوهستانی، پوشش‌های گیاهی متنوع، برکه‌ها، قنوات و بند‌های خاکی فصلی، یکی از ظرفیت‌های مهم استان اصفهان در حوزه تنوع زیستی به‌شمار می‌رود.

شواخی گفت: اداره محیط زیست اردستان با همکاری محیط‌بانان و جوامع محلی، به‌صورت مستمر پایش زیستگاه‌های طبیعی را در دستور کار دارد و از تمامی شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد خاص زیستی، موضوع را به اداره اطلاع دهند تا حفاظت مؤثرتری از گونه‌های نادر انجام شود.

