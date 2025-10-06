مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال هم با تساوی‌های متعدد و گل‌های کم به پایان رسید و این زنگ خطر را به صدا در آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال با تساوی بازی استقلال و چادر ملو اردکان بسته  و بازی‌ها به خاطر فیفا دی و دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی به مدت ۲ هفته تعطیل شد.  

بازی‌های هفته ششم همانند هفته پنجم  یکی از کم گل‌ترین هفته‌های تاریخ لیگ برتر فوتبال کم گل بودند و   اکثر دیدار‌ها با تساوی به پایان رسید و ۴ تیم مدعی قهرمانی از جمله پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و استقلال مقابل حریفان خود به تساوی دست یافتند.   

نکته جالب توجه این است که در ۸ بازی فقط ۱۱ گل به ثمر رسید و این نشان می‌دهد که سطح کیفی لیگ برتر فوتبال کشورمان پایین است و فقط قرارداد بازیکنان سیر صعودی به خود گرفتند، اما بازیکنان کیفیت چندانی ندارند.  

علاوه بر این،   تراکتور  صدر نشین لیگ برتر فوتبال فقط ۹ امتیاز کسب کرده و هنوز امتیازات  تیمی تا پایان هفته ششم دو رقمی نشده است.

به هر حال در سال‌های اخیر لیگ برتر فوتبال با پدیده‌ای نگران کننده مواجه شده است؛ تساوی‌های فراوان و گلزنی کم. این وضعیت نه تنها کیفیت بازی‌ها را تحت الشعاع قرار داد، بلکه باعث کاهش جذایبیت مسابقات برای تماشاگران نیز شده است.  

آمار گلزنی پایین و تساوی‌های زیاد به عوامل مختلفی برمی گردد که شامل  سبک بازی دفاعی، کیفیت پایین مهاجمان و کمبود انگیزه برای پیروزی است. بسیاری از تیم‌ها برای گل نخوردن سبک تدافعی در دستور کار خود قرار می‌دهند و همین امر باعث می‌شود که به سختی به این تیم‌ها  می‌توان گل زد. همچنین مهاجم ششدانگ و چارچوب شناس در لیگ کم داریم و فوروارد‌ها در تبدیل موقعیت‌ها به گل مشکل دارند و فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهند.  

همچنین کمبود انگیزه برای پیروزی هم می‌تواند در عدم گلزنی تیم‌ها و تساوی‌های متعدد نقش داشته باشد. برخی از تیم‌ها به دنبال تساوی و حفظ امتیاز خود هستند به خاطر همین تلاش زیادی برای کسب پیروزی نمی‌کنند.  

به هر حال برای بهبود وضعیت فعلی نیاز به تغییرات اساسی در سبک بازی تیم ها، تقویت خط حمله و افزایش انگیزه برای کسب پیروزی وجود دارد. در غیر این صورت، لیگ برتر ایران ممکن است با کاهش جذابیت و تماشاگران مواجه شود.  

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، تساوی بازی
حیدری: همه تیم‌ها مشکل دارند، نه فقط استقلال/ بدشانس بودیم که چادرملو را نبردیم
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
داداش‌زاده: تیم بیمار پرسپولیس باید کالبد شکافی شود/ هاشمیان باید برکنار شود
لیگ برتر فوتبال در گرداب تساوی‌های زیاد و رقابت‌های کم گل
