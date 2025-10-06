ویژه برنامه زنگ مهر رضوی توسط کانون تخصصی سلامت رضوی شهرستان رشت در دبیرستان آزادی رشت برگزار و دانش آموزان از خدمات بهداشتی بهره مند شدند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ ویژه برنامه زنگ مهر رضوی توسط کانون تخصصی سلامت رضوی شهرستان رشت در دبیرستان آزادی رشت برگزار شد .

در این ویژه برنامه با حضور دانش اموزان دبیرستان آزادی رشت خادمیاران رضوی صف کشیدند ، صلوات خاصه خواندند و دعای خیر برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید انجام شد.‌

کانون تخصصی سلامت رضوی رشت با حضور پزشکان و پرستاران و امدادگران خادمیار خود در برنامه زنگ مهر رضوی ، ۱۶۳ دانش آموز این مدرسه را ویزیت پزشکی کردند .

ویزیت پزشک عمومی ، دندانپزشک ، متخصص زنان و مامایی، پزشک اعصاب ، اسکن کوانتوم رزونانس، روانشناسی ، طب سنتی از جمله اقدامات این مهر رضوی بود.‌



سنجش قند خون،‌ فشارخون ، ضربان قلب و نبض و اکسیژن خون، توزیع انواع شامپو و لوسیون و پماد و صابون برای گندزدایی و شپش زدایی ، توزیع ماسک رایگان ، تجهیز کیف و کمدهای کمک های اولیه مدرسه برگزاری کارگاه های کمک های اولیه ، حمایت روانی بهداشت دختران و اطفا آتش از دیگر اقدامات بود که توسط خادمیاران رضوی در این برنامه انجام شد.‌