ویژه برنامه زنگ مهر رضوی توسط کانون تخصصی سلامت رضوی شهرستان رشت در دبیرستان آزادی رشت برگزار و دانش آموزان از خدمات بهداشتی بهره مند شدند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ ویژه برنامه زنگ مهر رضوی توسط کانون تخصصی سلامت رضوی شهرستان رشت در دبیرستان آزادی رشت برگزار شد .

در این ویژه برنامه با حضور دانش اموزان دبیرستان آزادی رشت خادمیاران رضوی صف کشیدند ، صلوات خاصه خواندند و دعای خیر برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید انجام شد.‌

کانون تخصصی سلامت رضوی رشت با حضور پزشکان و پرستاران و امدادگران خادمیار خود  در برنامه زنگ مهر رضوی ، ۱۶۳ دانش آموز این مدرسه  را ویزیت پزشکی کردند .

ویزیت پزشک عمومی ،  دندانپزشک ، متخصص زنان و مامایی،  پزشک اعصاب ، اسکن کوانتوم رزونانس، روانشناسی ، طب سنتی از جمله اقدامات این مهر رضوی بود.‌


 سنجش قند خون،‌ فشارخون ،  ضربان قلب و نبض و اکسیژن خون، توزیع انواع شامپو و لوسیون و پماد و صابون برای گندزدایی و شپش زدایی ، توزیع ماسک رایگان ، تجهیز کیف و کمدهای کمک های اولیه مدرسه برگزاری کارگاه های کمک های اولیه ، حمایت روانی بهداشت دختران و  اطفا آتش  از دیگر اقدامات بود که توسط خادمیاران رضوی در این برنامه انجام شد.‌

ویزیت رایگان دانش آموزان رشتی توسط کانون خدمت سلامت رضوی + فیلم
