باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ششمین جلسه مشترک شورای اجتماعی و کارگروه اجتماعی و فرهنگی سلامت زنان و خانواده استان به ریاست عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار، با هدف بررسی سند راهبردی نوجوانان و برنامههای هفته ملی کودک برگزار شد. در این جلسه بر مشارکت همه دستگاهها و فعالسازی کمیتههای تخصصی تأکید شد.
در ابتدای جلسه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سند راهبردی نوجوانان و گزارش اقدامات و برنامههای هفته ملی کودک را ارائه داد. همچنین محمد ربیعی، از اساتید دانشگاه، طرح اجرایی «مهربانی با نوجوانان و نوجوانان در بام ایران» را تشریح کرد.
عبدالعلی ارژنگ در جمعبندی جلسه، ضمن قدردانی از ارائه این سند راهبردی و طرح اجرایی، بر ضرورت مشارکت فعال همه دستگاهها در اجرای برنامههای هفته ملی کودک تأکید کرد.
وی افزود: علاوه بر کیفیت برنامهها، کمیت اجرای آنها در تمامی بخشها، شهرستانها و مناطق استان باید مورد توجه قرار گیرد.
ارژنگ همچنین بر لزوم فعالسازی کمیتههای ۱۷ گانه زیرمجموعه شورای اجتماعی استان تأکید و مسئولین کمیتهها را از هرگونه کوتاهی و سهلانگاری نهی کرد.
در ادامه حیدری سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، ضمن خیرمقدم و تبریک هفته ملی کودک و هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزه کودکان و نوجوانان بسیار ارزشمند است و میتواند آینده بهتری برای جامعه رقم بزند. اگر امروز دست کودک را بگیریم، فردا این کودک ستون اصلی جامعه خواهد بود.