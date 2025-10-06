روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر ورود پیکر شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورود پیکر شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس به کشور، بررسی شرایط مهریه و همچنین بررسی توافق آمریکا با حماس تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است. 

۰۸:۳۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
روزنامه‌های اصلاح‌طلبا به مردم حمله کرده‌اند با گفتن اینکه تندروها دوباره بحث حجاب پیش کشیدند به جای اینکه به فکر گران شدن دلار باشند. اولا دلار رو خود شما گران کردید و ثانیا اگه مردم تندرو هستند پس خدا از همه تندروتر است چرا که حجاب قانون خداست. اصلاح‌طلبای واداده به غرب باید خودشون رو اصلاح کنند به جای اینکه دنبال فساد در جامعه باشند.
۰۹:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خدای خود ساخته تندروها مسلماً با خدای قادر و توانا و بزرگ و مهربان کل عالم هستی که ازازل تا ابدبوده هست قابل قیاس نیست
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
الزامی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه وجود ندارد/ وضعیت مهریه در ایران به انحراف رفته است
