معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای سال تا به امروز  در کشور بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده‌اند که روند اجرای آن در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  در سال ۱۴۰۴، حمایت‌های دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به ویژه در حوزه اسقاط و جایگزینی خودروها و وسایل نقلیه قابل توجه بوده است گفت: از ابتدای سال تا به امروز  در کشور بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده‌اند. این فرایند به منظور ادامه فعالیت‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل در حال اجراست.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌هایی برای اثبات خودرو پیش‌بینی شده که به کمک آن‌ها می‌توانیم به بهبود وضعیت ناوگان بپردازیم.

مقیمی در خصوص نوسازی و اسقاط موتور سیکلت های فرسوده هم اظهار داشت: در حوزه موتور سیکلت، ثبت‌نام برای ۱۳۰۰۰ نفر از مالکان انجام شده و این افراد به بانک معرفی شده و برنامه تأمین موتور سیکلت جدید در حال اجراست. این موضوع به جایگزینی موتور سیکلت‌های فرسوده کمک خواهد کرد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه حمایت‌های دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل، از جمله خودروها، موتور سیکلت‌ها و اتوبوس‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور است گفت: این برنامه‌ها به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش ایمنی در حمل و نقل عمومی کمک شایانی خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
درسال 91 خودرو وانت تحویل دادم سایپا هماهنگی با بانک نداشت به هرکجا مراجعه کردم بی فایده بود نه پول دادند نه خودرو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۳:۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
بزرگترین اشتباه اه دولت که ماشین رو مفت بر میداره تازه میری ماشین رو تحویل میدی میخوای ماشین نو بگیری خودرو ساز میگه اولویت با خریداران نقدی اه بماند که دولت هم گواهی اسقاط رو یک ماه دیر تحویل میده و در نهایت گیر یه خودرو ساز بشدت بد قول مثل سایپا می افتی من کشیدم و هنوز هم دارم میکشم از 5.18 ماشین رو دادم 5.28 تکمیل وجه کردم اما هنوز ماشین فاکتور هم نشده زنگ میزنی خودرو ساز میگه فعلا ثبت نامی های اسفند رو داریم میدیم یک کلام اسقاط تو ایران مساوی بی چارگی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
یک روز رئیس خودرو سازی هستند یک روز معاون وزیر، انشاالله یک روز خود وزیر. چه چرخه جالبی
حتماً در این صنعت تحویل ایجاد خواهد شد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
زحمت کشیدید . بعد از اینکه همه مردم از بین رفتند شما اقدام خواهید کرد . دستتان درد نکند .
۰
۵
پاسخ دادن
