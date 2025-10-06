باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۳۲ روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، حادثهای تلخ در مسیر اندیمشک به سمت سد کرخه رخ داد که طی آن دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند. این سانحه منجر به فوت چهار نوجوان پسر در سنین ۱۲، ۱۳، و ۱۴ سالگی شد.
وی افزود: همچنین یک پسر ۱۲ ساله به شدت مجروح شد و بلافاصله توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل گردید.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت : بر اساس اطلاعات اولیه، علت حادثه در دست بررسی است.
منبع: روابط عمومی اورژانس