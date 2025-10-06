شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم سوگواری وفات حضرت معصومه(س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با وفات بانوی مکرم اسلام حضرت معصومه (س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله مراسم عزاداری و سوگواری به همت هیئت شهدای گمنام رزمندگان شهرستان ماهدشت استان البرز؛ کانون خدمت رضوی و پایگاه فرهنگی بسیج شهدای گمنام روابط عمومی حوزه ۵۱۷ و ۵۱۸مقاومت بسیج شهید دستغیب این شهرستان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

