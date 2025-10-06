همزمان با آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، چهارمحال و بختیاری نیز در مسیر آمادگی برای خلق حماسه‌ای دیگر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره یک خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس برنامه زمانبندی این انتخابات، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد. داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام نمایند.

در همین راستا عبدالعلی ارژنگ رئیس ستاد انتخابات در چهارمحال و بختیاری مهمترین نکات ثبت نام داوطلبان را در انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان اعلام کرد که در ادامه خواهید دید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ستاد انتخابات ، مشارکت مردمی
خبرهای مرتبط
انتخابات شورا‌های دانش آموزی در مدارس + فیلم
برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در چهارمحال و بختیاری+فیلم
انتخابات نماد بهترین مدیریت انتظامی، امنیتی و مراقبتی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساماندهی اعضای صندوق هنر استمرار دارد
آخرین اخبار
ساماندهی اعضای صندوق هنر استمرار دارد
اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع دانشمندان برتر + فیلم
عصاره اسپند برای درمان سرطان معده + فیلم