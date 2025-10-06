باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره یک خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس برنامه زمانبندی این انتخابات، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد. داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام نمایند.

در همین راستا عبدالعلی ارژنگ رئیس ستاد انتخابات در چهارمحال و بختیاری مهمترین نکات ثبت نام داوطلبان را در انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان اعلام کرد که در ادامه خواهید دید.