رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خوسف از جان باختن راننده کامیون در حادثه انحراف خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - ولی زاده رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خوسف گفت: شب گذشته یک دستگاه کامیون در محور خوسف - خور حوالی روستای فدشک خوسف از مسیر خود منحرف شد.

او افزود: این کامیون از خوسف به سمت ورامین در حال حرکت بوده است.

ولی زاده اظهار کرد: بر اثر این انحراف راننده خودرو به بیرون پرتاب شده و در دم جان باخته است.

رئیس جمعیت هلال احمر خوسف بیان کرد: با توجه به تاریکی شب و پس از تجسس نیرو‌های امدادی مشخص شد خودرو سرنشین دیگری نداشته و تنها راننده کامیون بوده که پس از پرتاب شدن از کامیون به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است. 

