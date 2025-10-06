هاشمی در پیامی به مناسبت روز ملی دامپزشکی، از دامپزشکان به عنوان مجاهدان خوشنام عرصه سلامت یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - متن پیام هاشمی استاندار خراسان جنوبی به مناسبت روز ملی دامپزشکی به شرح زیر است:

به نام خدا

چهاردهم مهر، روز ملی دامپزشکی، یادآور تلاش‌های صادقانه، علمی و مسئولانه عزیزانی است که با دانش، مهارت و مسئولیت‌پذیری خود، نه تنها از سرمایه‌های ملی صیانت می‌کنند بلکه نقشی مستقیم و حیاتی در سلامت انسان‌ها و توسعه پایدار کشاورزی و دامپروری دارند.

دامپزشکی تنها یک حرفه نیست؛ بلکه رسالتی انسانی، اجتماعی و الهی است که ثمرات آن به طور مستقیم در سلامت انسان‌ها، اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست و حتی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی متجلی می‌شود و از این رو می‌توان دامپزشکان را مجاهدان خوشنام عرصه سلامت نامید.

این نقش کلیدی حوزه دامپزشکی در خراسان جنوبی که زندگی بخش زیادی از مردمانش به دامداری و دامپروری گره خورده، بارزتر و مشهودتر است، چرا که فعالان این عرصه توانسته‌اند با کوشش‌های علمی و عملی خود، به پیشگیری و مهار بیماری‌های مشترک انسان و حیوان پرداخته و در راستای سلامت فرآورده‌های دامی و در حقیقت امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

اینجانب ضمن تبریک روز ملی دامپزشکی به همه دامپزشکان فرهیخته و فعالان این حوزه در خراسان جنوبی، از خدمات ارزشمند علمی، تخصصی و جهادی این عزیزان قدردانی کرده و امیدوارم بتوانیم در سایه عنایات الهی و با و روحیه مشارکت و همدلی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه دامپزشکی، رونق بخش دامپروری و سلامت عمومی جامعه در استان باشیم.

سیدمحمدرضا هاشمی

استاندار خراسان جنوبی