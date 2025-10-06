رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم بهترین گزینه برای مدیریت بازار ارز است و در این زمینه هم کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز حمایت میکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اگر ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت عملی شود ما یک سیاستی برای مدیریت بازار ارز خواهیم داشت گفت: در همین راستا به جای آنکه بازار ارز را تک نرخی یا دو نرخی کنیم اقدام به مدیریت بازار ارز کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید به تمامی اطلاعات و در واقع تراکنش‌های ارزی اشراف داشته باشد اما از سوی دیگر نباید نیروهای بازار را در این بخش نادیده بگیریم چراکه اگر ما به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم طرف عرضه ارز را تقویت و در مقابل طرف تقاضای ارز را مدیریت کنیم می توانیم به یک تعادل در بازار ارز برسیم.

گفتنی است با اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شاهد تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های اقتصادی خواهیم بود. این سیاست به جای اینکه تنها به یک گزینه دو حرفی برای آزادسازی بازار بسنده کند، به دنبال ایجاد تحولاتی در نظام بازار است که می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر روی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور داشته باشد.

این رویکرد جدید تأکید دارد بر افزایش آزادی عمل در بازار و ارائه گزینه‌های بیشتر به فعالان اقتصادی، که می‌تواند به بهبود رقابت و افزایش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود.

به نظر می‌رسد که با این تغییرات، بازارها به سمت پویایی بیشتری حرکت کرده و فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.