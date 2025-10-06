معاون توانیر گفت: اگر ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت را در کل برق تولیدی کشور بسنجیم، حدود ۵ درصد از انرژی برق کشور توسط ماینر‌ها مصرف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمداله‌داد، معاون توانیر در رسانه ملی گفت: من ابتدا از فرصت استفاده می‌کنم و از همراهی همه هموطنان عزیزمان برای گذر از دوره گرم و طولانی نیمه اول سال تشکر می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم به خاطر محدودیت‌هایی که ما در تأمین انرژی داشتیم. بار پایه کشور بالا رفته و در ساعات مختلف شبانه‌روز و در روز‌های مختلف سال، حداقل باری که باید تأمین کنیم به شدت بالا رفته است. 

او افزود: یک بخشی از این افزایش بار پایه به علت مصرف ماینرهاست. در دوره جنگ ۱۲ روزه بعد از قطع اینترنت، عددی که ادعا می‌کردیم و می‌گفتیم این بار بسیار زیاد است، بار پایه بیش از ۲۰۰۰ مگاوات بود. این موضوع هم با ریزش ۸ ریت جهانی که ۵ تا ۸ درصد کاهش پیدا کرد و هم با کاهش مصرف برقی که شاهد بودیم، اثبات شد. متأسفانه در بار پایه، بسیاری از مصارف ما مقطعی هستند. به عنوان مثال، در بخش اداری، ساعات اداری اول صبح را داریم و در حوزه روشنایی نیمه شب و سرمایشی در تابستان مصرف وجود دارد. اما ماینر‌ها ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعالیت می‌کنند. 

داد ادامه داد: در جا‌های دیگر دنیا اینگونه نیست، زیرا قیمت برق در ساعت‌های مختلف قابل توجه است و بسیاری از ساعات صرف نمی‌کند و ماینر‌ها را در مزرعه خاموش می‌کنند. به همین دلیل ما حدود ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق ماینر‌ها را در طول سال روی بار پایه داریم. این ۲۰۰۰ مگاوات در حدود ۸۸۰۰ ساعت سال معادل نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق است که با مصرف برای ماینر‌ها فقط با مصرف خنک‌سازی و تجهیزات وابسته به آن، عمدتاً ماینر‌های استوک و دست‌دوم در نقاط مخفی نصب می‌شوند. 

معاون توانیر تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در طول یک سال این ماینر‌ها مصرف می‌کنند که تقریباً همگی غیر مجاز هستند. زیرا در طول دوره گرم و سرد سال هیچ مزرعه‌ای مجاز به فعالیت نیست و عمدتاً برق غیر مجاز مصرف می‌شود. این میزان مصرف در زمان‌هایی که ما محدودیت نداریم با تعرفه و نرخ خودش می‌تواند مصرف شود. 

او همچنین گفت: اگر ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت را در کل برق تولیدی کشور بسنجیم، حدود ۵ درصد از انرژی برق کشور توسط ماینر‌ها مصرف می‌شود که تقریباً ۲۰ درصد کمبود یا ناترازی ما را شامل می‌شود. به ظاهر این عدد کم یا ۵ درصد است، ولی تأثیر آن زیاد و عدد قابل توجهی است. 

داد افزود: در شش ماهه ابتدایی امسال بیش از ۲۲ هزار دستگاه از طریق داده‌کاوی همکاران ما و گزارش‌های مردمی شناسایی و توقیف شده است. درصد کمی از آنچه که فعال است، حدود ۱۰ میلیارد تومان پاداش به شهروندانی که این گزارش‌ها را به سامانه ۳۵۱۲۱ ارائه دادند، داده شده است. از ابتدای مهرماه امسال با توجه به استقبال خوب، این پاداش ۵۰ درصد بیشتر شده است. قبلاً به ازای هر مشارکت مردمی این پاداش پرداخت می‌شد و اکنون به ازای هر دستگاه معاینه که کشف می‌شود، از یک میلیون تومان به یک و نیم میلیون تومان افزایش یافته و سقف آن نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. 

معاون توانیر در ادامه گفت: عمده گزارشات مردمی به علت آسیبی که به وسایل برقی مردم زده می‌شود، افزایش یافته است. ما امسال متأسفانه شاهد گزارشات بیشتری از خسارت و سوختن وسایل برقی مردم بودیم. در این شرایط تورم و گرانی، جبران هزینه‌های تعمیر یا تعویض یک وسیله برقی برای خانواده متوسط ممکن است مقدور نباشد. 

او تأکید کرد: این نوسان و افت ولتاژ به علت مصرف زیاد صنعتی ماینر‌ها که تجهیزات صنعتی محسوب می‌شوند، در مناطق خانگی دچار نوسان می‌کند. از این جهت، گزارشات مردمی بسیار به ما کمک کرده و باز هم تقاضا می‌کنیم که سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ را مردم شریف به خاطر بسپارند و گزارشات خود را به این سامانه ارائه دهند. 

محمداله‌داد در پایان گفت: برخی افراد به علت ناآگاهی، منازل متروکه، کارگاه‌ها و دامداری‌ها را در اختیار و اجاره افراد سودجو قرار می‌دهند. متأسفانه قانون در این زمینه دیده شده و شخص موجر و مالک مسئول است و باید رسیدگی لازم را انجام دهد؛ بنابراین تأکید می‌کنم که دقت داشته باشند که این پیشنهاد به اجاره منازل متروکه که ممکن است برق خوبی داشته باشند، به هیچ عنوان صحیح نیست و ممکن است خسارت‌هایی به همراه داشته باشد که باید توسط مالک اصلی جبران شود. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، توانیر
خبرهای مرتبط
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
گسترش همکاری و افزایش تبادلات برقی با همسایگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور
آخرین اخبار
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ با اجرای صورت حساب الکترونیکی
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم