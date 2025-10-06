پس از توقیف ناوگان صمود و بازداشت صد‌ها فعال، وزارت خارجه آلمان تایید کرد که شهروندان آن در میان اسرا هستند و روند اخراج آنان در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که با ۱۴ شهروند خود که توسط رژیم تروریستی اسرائیل در ناوگان جهانی صمود که برای شکستن محاصره به غزه می‌رفت، بازداشت شده بودند، در تماس است.

این خبر در پاسخ به سوال کتبی خبرگزاری آناتولی در مورد فعالان آلمانی بازداشت شده در رژیم تروریستی اسرائیل منتشر شد. این وزارتخانه اعلام کرد که سفارت آلمان در تل آویو با بازداشت شدگان و بستگان آنها در تماس است و از آنها حمایت کنسولی می‌کند.

این وزارتخانه توضیح داد که دیپلمات‌های مربوطه آلمانی از فعالان بازداشت شده در زندان کتزیوت در جنوب رژیم تروریستی اسرائیل بازدید کردند.

این وزارتخانه آلمانی خاطرنشان کرد که سرکردگان اسرائیلی کسانی را که از اخراج داوطلبانه خودداری می‌کنند، ظرف ۹۶ ساعت به قاضی ارجاع خواهند داد و انتظار می‌رود این ۱۴ شهروند پس از تکمیل مراحل قانونی به آلمان اخراج شوند.

در عصر چهارشنبه، مقامات صهیونیستی ۴۲ کشتی متعلق به ناوگان جهانی صمود را در حالی که در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف و صد‌ها فعال بین‌المللی را که در این کشتی‌ها بودند، دستگیر کردند و سپس از آغاز اخراج آنها در روز جمعه خبر دادند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا در غزه مرتکب نسل‌کشی شده که ۶۷۱۳۹ شهید و ۱۶۹۵۸۳ زخمی که بیشتر آنها کودک و زن هستند، برجای گذاشته است و قحطی جان ۴۶۰ فلسطینی از جمله ۱۵۴ کودک را گرفته است.

چه عجب
تکانی بخودتان دادید .دولت فهیمه المان
صادر کننده تحهیزات جنگی به صهیونیست
