ارتش رژیم صهیونیستی نزدیک به ۲۰ هزار کودک را در طول جنگ از اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت رسانده است.

مقامات محلی غزه روز یکشنبه اعلام کردند که ارتش اسرائیل نزدیک به ۲۰ هزار کودک را در طول جنگ نسل‌کشی مداوم در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت رسانده است.

دفتر رسانه‌ای غزه اعلام کرد که اجساد بیش از ۱۹۴۵۰ کودک به بیمارستان‌ها منتقل شده است، در حالی که بیش از ۱۲۵۰۰ زن نیز شهید شده‌اند، از جمله حدود ۱۰۱۶۰ نفر که اجسادشان پیدا شده است.

این دفتر اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی حدود ۹۰ درصد از خاک غزه را ویران کرده و با استفاده از حدود ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره، کنترل بیش از ۸۰ درصد از این منطقه را به دست گرفته‌اند.

طبق این بیانیه، از زمان آغاز جنگ دو سال پیش، حداقل ۱۶۷۰ پرسنل پزشکی، ۱۴۰ پرسنل دفاع مدنی و ۲۵۴ روزنامه‌نگار شهید شده‌اند.

دفتر رسانه‌ای غزه اعلام کرد که حدود ۱۲۰۰۰ سقط جنین در میان زنان باردار در غزه به دلیل گرسنگی و کمبود مراقبت‌های بهداشتی گزارش شده است.

این دفتر اسرائیل را به هدف قرار دادن «سیستماتیک» بخش بهداشت غزه، تخریب یا از کار انداختن ۳۸ بیمارستان، ۹۶ مرکز بهداشتی و ۱۹۷ آمبولانس متهم کرد.

این دفتر اعلام کرد که ۸۳۵ مسجد تخریب و ۱۸۰ مسجد دیگر تا حدی آسیب دیده‌اند، در حالی که به سه کلیسا حمله شده، ۴۰ گورستان تخریب شده و بیش از ۲۴۵۰ جسد از محل دفن اجساد دزدیده شده است.

این دفتر اعلام کرد که حدود ۲۶۸۰۰۰ واحد مسکونی به طور کامل تخریب، ۱۴۸۰۰۰ واحد به شدت آسیب دیده و ۱۵۳۰۰۰ واحد نیز به طور جزئی آسیب دیده‌اند و بیش از ۲۸۸۰۰۰ خانواده آواره شده‌اند. اکثر ۱۲۵۰۰۰ چادری که آنها را در خود جای داده، اکنون غیرقابل استفاده هستند.

این دفتر اعلام کرد که از آغاز جنگ، نزدیک به دو میلیون فلسطینی به اجبار آواره شده‌اند و ۲۹۳ پناهگاه و مرکز آوارگان مورد حمله اسرائیل قرار گرفته است.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران اسرائیل بیش از ۶۷۰۰۰ فلسطینی را در این منطقه محاصره شده به شهادت رسانده و آن را غیرقابل سکونت کرده است و محاصره نیز غزه را به قحطی کشانده است.

منبع: آناتولی