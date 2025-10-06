قائم پناه گفت: تقویت زیرساخت‌ها از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و تمامی اقدامات و سفر‌های استانی با هدف فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد اظهار کرد: خراسان شمالی استانی با ظرفیت‌های اقتصادی مناسب است، اما در عین حال با چالش‌هایی نیز روبروست که تلاش دولت بر این است تا این نقاط ضعف به فرصت تبدیل شوند و زمینه شکوفایی اقتصادی استان فراهم شود.

وی تصریح کرد: تمامی برنامه‌های توسعه‌ای استان حول محور زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود تا مسیر رشد پایدار و همه‌جانبه هموار شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: زیرساخت، پایه و اساس توسعه را تشکیل می‌دهد و بدون توجه به آن، تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ممکن نخواهد بود.

وی اضافه کرد: در این سفر، فرصت‌های اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی استان بررسی و اولویت‌بندی می‌شوند تا روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت و کیفیت مناسب ادامه یابد. تلاش ما بر این است که همه ظرفیت‌های خراسان شمالی در مسیر رشد و توسعه فعال شوند.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نه تنها زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند، بلکه باعث افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی استان خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: سفر‌های استانی دولت با هدف رفع موانع توسعه و ارتقای شاخص‌های استان‌ها انجام می‌شود و خراسان شمالی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در این زمینه است.

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) به منظور شرکت در همایش سرمایه‌گذاری وارد فرودگاه بجنورد شد و مورد استقبال نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، استاندار و جمعی از مسوولان استانی قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وی در سفر یک‌روزه خود به خراسان شمالی، از دانشکده داروسازی و بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد بازدید خواهد کرد و ۵۶ مدرسه را در قالب طرح «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» به بهره‌برداری می‌رساند.

افتتاح ۱۳ نیروگاه خورشیدی، بازدید از طرح آبرسانی به بجنورد، نشست با فعالان اقتصادی و حضور در جلسه شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های معاون اجرایی رییس‌جمهور در خراسان شمالی است.

برچسب ها: فعالان اقتصادی ، همایش سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
استقبال سرمایه گذاران از همایش فرصت های سرمایه گذاری در کرمان
همایش بین المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری هرمزگان برگزار می شود
پشتیبانی صندوق توسعه ملی از جذب خریدار برای کالای ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.