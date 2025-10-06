باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد اظهار کرد: خراسان شمالی استانی با ظرفیت‌های اقتصادی مناسب است، اما در عین حال با چالش‌هایی نیز روبروست که تلاش دولت بر این است تا این نقاط ضعف به فرصت تبدیل شوند و زمینه شکوفایی اقتصادی استان فراهم شود.

وی تصریح کرد: تمامی برنامه‌های توسعه‌ای استان حول محور زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود تا مسیر رشد پایدار و همه‌جانبه هموار شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: زیرساخت، پایه و اساس توسعه را تشکیل می‌دهد و بدون توجه به آن، تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ممکن نخواهد بود.

وی اضافه کرد: در این سفر، فرصت‌های اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی استان بررسی و اولویت‌بندی می‌شوند تا روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت و کیفیت مناسب ادامه یابد. تلاش ما بر این است که همه ظرفیت‌های خراسان شمالی در مسیر رشد و توسعه فعال شوند.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نه تنها زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند، بلکه باعث افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی استان خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: سفر‌های استانی دولت با هدف رفع موانع توسعه و ارتقای شاخص‌های استان‌ها انجام می‌شود و خراسان شمالی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در این زمینه است.

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) به منظور شرکت در همایش سرمایه‌گذاری وارد فرودگاه بجنورد شد و مورد استقبال نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، استاندار و جمعی از مسوولان استانی قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وی در سفر یک‌روزه خود به خراسان شمالی، از دانشکده داروسازی و بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد بازدید خواهد کرد و ۵۶ مدرسه را در قالب طرح «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» به بهره‌برداری می‌رساند.

افتتاح ۱۳ نیروگاه خورشیدی، بازدید از طرح آبرسانی به بجنورد، نشست با فعالان اقتصادی و حضور در جلسه شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های معاون اجرایی رییس‌جمهور در خراسان شمالی است.