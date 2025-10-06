باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نیک‌روش ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه حجم صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را سه میلیون و ۴۸۹ هزار تن عنوان کرد و گفت: از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه، گمرک خسروی با صادرات ۴۶۵ میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۸ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

به گفته او گمرک پرویزخان با صادرات ۴۲۰ میلیون و ۳۹۷ هزار دلار کالا به وزن ۹۷۴ هزار و ۵۱۵ تن در جایگاه دوم قرار دارد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه سهم کالا‌های صادراتی گمرک سومار را ۳۴۸ میلیون و ۸۴ هزار دلار به وزن ۸۴۷ هزار و ۶۶۸ تن عنوان کرد و افزود: این گمرک جایگاه سوم را در بین گمرکات استان از حیث وزن و ارزش کسب کرده است.

نیک‌روش سهم گمرک شیخ صله از مجموع صادرات نیمه نخست استان را ۲۳۱ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار به وزن ۳۱۷ هزار تن و سهم گمرک شوشمی را ۲۰ میلیون و ۶۴۴ هزار دلار به وزن ۲۸۶ هزار تن عنوان کرد.

رضا نیک‌روش عمده کالا‌های صادراتی از طریق گمرکات استان را میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف عنوان کرد.

وی در پایان افزود: مجموع صادرات کالا در نیمه نخست سال جاری از گمرکات استان کرمانشاه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.