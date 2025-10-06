باشگاه خبرنگاران جوان - کمربندی جنوبی شهرستان بابل استان مازندران که یکی از پروژههای مهم استان مازندران است؛ بیش از ۱۸ سال که بصورت نیمه کاره رها شده و زیر ساخت جاده نامناسب و آسفالت جاده کمربندی شکسته است و تردد را برای رانندگان دشوار کرده است. این پروژه که قرار بود گرهگشای ترافیک و ارتباطات جادهای باشد، اکنون با سازههای نیمهکاره و مشکلات فراوان را برای تردد رانندگان رقم زده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی = مازندران
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.