شهروندخبرنگار ما با احداث فیلمی از پروژه نیمه کاره در کمربندی جنوبی شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمربندی جنوبی شهرستان بابل استان مازندران که یکی از پروژه‌های مهم استان مازندران است؛ بیش از ۱۸ سال که بصورت نیمه کاره رها شده و زیر ساخت جاده نامناسب و آسفالت جاده کمربندی شکسته است و تردد را برای رانندگان دشوار کرده است. این پروژه که قرار بود گره‌گشای ترافیک و ارتباطات جاده‌ای باشد، اکنون با سازه‌های نیمه‌کاره و مشکلات فراوان را برای تردد رانندگان رقم زده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی = مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: پروژه نیمه کاره ، سوژه خبری ، احداث پروژه
خبرهای مرتبط
بلاتکلیفی متقاضیان فاز ۸ مسکن مهر پردیس
شهروندخبرنگار کرمان؛
متقاضیان مسکن مهر جیرفت همچنان در صف انتظار تکمیل پروژه + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
رنجش اهوازی‌ها از تاخیر در تکمیل پروژه بازارچه محلی زرگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد همچنان در بلاتکلیفی استخدامی
بلتکلیفی شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
تاخیر در پرداخت وام ازدواج؛ حلقه گمشده زوجین شد
وضعیت استخدامی کارنامه سبز‌ها چه زمانی مشخص می‌شود؟
بیمه سلامت؛ بیمه‌ای که گره گشای بیماران نشد
تاخیر در واگذاری زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت حکایت تلخ خانواده‌های شهرضا شد
آخرین اخبار
بلتکلیفی شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
بیمه سلامت؛ بیمه‌ای که گره گشای بیماران نشد
تاخیر در پرداخت وام ازدواج؛ حلقه گمشده زوجین شد
فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد همچنان در بلاتکلیفی استخدامی
تاخیر در واگذاری زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت حکایت تلخ خانواده‌های شهرضا شد
وضعیت استخدامی کارنامه سبز‌ها چه زمانی مشخص می‌شود؟
نصب سرعت گیر درخواست رانندگان در میدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی شهرستان شیراز شد
برگزاری دهمین یادواره شهدای لارستان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
۱۸ سال انتظار برای تکمیل پروژه کمربندی بابل + فیلم
برگزاری مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله